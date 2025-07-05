失智年紀再下修！營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙

▲垃圾食物盡量少碰。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

才剛開電腦，下一秒就忘記要幹什麼？你也是容易忘東忘西又腦霧嗎？營養師高敏敏提醒小心失智症年輕化，預防失智及早開始，另外她也點名5大傷腦食物，少吃為妙！

#奶油或人造奶油

一天應攝取少於1茶匙的奶油，可以的話，就用橄欖油來取代奶油，不論涼拌或炒菜都可以替換。

#起司

建議起司的攝取1周不要超過1次。

#紅肉、加工肉類

一周不要攝取超過2份的紅肉，包括加工肉品。

#油炸、速食

不鼓勵油炸類食物，尤其是隨處可見的速食餐廳，一周不應超過1次。

#糕點和甜點

包括垃圾食物和所有的甜品，像是冰淇淋、餅乾、蛋糕、甜甜圈或糖果等零食都應該要盡量少吃，一周少於4次較為理想。

除了避免以上5大傷腦食物，以下10個預防失智的生活習慣應該學起來，幫助活化大腦。

1.飲酒勿過量：酒精過量加速身體老化，也會增加失智風險。

2.保持運動習慣：提高肌肉量、代謝，有效防止老化。

3.維持良好作息：使皮膚、大腦充分休息，維持正常認知能力。

4.每天攝取充足水分：維持體液平衡狀態、降低老化速度。

5.外出戴口罩：空污易增加失智風險，加速認知功能衰退。

6.保持好心情：憂鬱狀態易增加失智症風險。

7.適當學習：學習新事物，幫助刺激認知能力。

8.避免肥胖：脂肪使腦部發炎、受損，使認知功能衰退。

9.避免頭部外傷：腦震盪、腦部腫瘤等等，會增加失智風險。

10.避免噪音環境：長期在高壓、不安的環境會增加失智風險。