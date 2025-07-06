丹娜絲襲台　大立百貨7／6空中樂園停業一天

▲因應颱風來襲，大立百貨空中樂園7／6停業一天。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

輕颱丹娜絲襲台，全台6縣市宣布放颱風假，包括嘉義、台南、高雄、屏東與澎湖中午12點以後停止上班課，高雄大立百貨發出公告，表示今（7／6）賣場正常營業，但頂樓空中樂園停業一天，其他包括SOGO、Global Mall環球購物中心、高雄大遠百、新光三越、漢神百貨與義享均正常營業。

丹娜絲颱風預估下午至傍晚接觸澎湖或本島西南邊陸地，並不排除持續增強至中颱等級，預估未來將以台灣海峽中線、很接近台灣西部陸地的路徑北上，今天到明天白天影響台灣最明顯，今陸上警報已增加新北市、宜蘭縣及桃園市。

昨晚6縣市包括嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東線已宣布7／6放颱風假，澎湖中午12點以後也停止上班課，而昨晚大立百貨也因安全起見，先宣布頂樓空中樂園暫停服務一天，賣場正常營業，之後再宣布館內牧鍋、Bianco白色餐廳也停業一天。而Workinghouse生活工場也表示公告颱風假地區之獨立店，7／6停業一天，百貨店則依照百貨營業時間提供服務。

今早百貨業者確認天氣狀況後，也陸續表示正常營業，包括漢神百貨、SOGO高雄店、Global Mall環球購物中心左營店與屏東店、新光三越、skmpark高雄草衙、大遠百、義享時尚廣場、Mitsui Outlet Park台南（三井台南Outlet）、南紡購物中心均正常營業。