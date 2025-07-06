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劉宇寧《書卷一夢》7金句：每一個人的出生都是提前寫好的話本

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記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《書卷一夢》掀起討論，劇情講述不知名的女演員宋小魚（李一桐 飾）意外穿進劇本世界成為女主角宋一夢，在這個劇本世界中，宋一夢的結局十分悲慘，宋小魚用盡一切手段改變命運。但劇情始終都會將她推向陰狠絕情的男主南珩身邊（劉宇寧 飾）。為了能成功改寫劇本，她決定開啟「殺珩計劃」，以下就公開當中的話題金句台詞！

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

1. 你相信命運嗎？在這個世界裡，每一個人的出生都是提前寫好的話本，設置好所有的悲歡離合，而最後往往會通往一個你永遠都改變不了的結局，這就是這個世界的規則。

2. 我可不信那些異端邪說，山不是生來就有峰，路也不是生來就平坦的，屈辱浮沉也好，悲歡離合也罷，我自己有手有腳，可踏破荊棘也可劍指蒼穹，憑什麼生死結局要握在別人手裡。

3. 如果這個世界背後真有什麼規則和操控者，那執筆者也應該是我自己。

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

4. 那是因為這天底下總有你考慮也考慮不到，算計也算計不著的事情，如果大俠你經歷過費盡心思想要爬到頂峰，卻怎麼也爬不上去的時候，那會兒你就應該明白，其實在山底下看看風景也挺好的。

5. 配角的命也是命，所以你在我這很重要。

6. 如果你再將這當成別處，那你永遠也過不好這一生。

7. 你永遠要去堅持你想要的所有東西，千萬不要被什麼世俗啊責任啊，什麼皇命所壓垮。

關鍵字：

陸劇, 書卷一夢, 演員, 金句, 改寫

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