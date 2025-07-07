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星巴克7／9起「大杯以上買一送一」　連續3天爽收一杯喝到小周末

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克本周三因應集團同慶，推出連3天大杯以上買一送一優惠，無論是新推出的夏日限定飲品或原本心頭好，大杯以上規格通通都能多賺一杯，今（7／7）沒放到颱風假的大家，也可參考伯朗咖啡館會員買一送一優惠，加上南京概念店一周年，今限定出示FB或IG追蹤畫面，享免費中杯美式咖啡1杯，也可以輕鬆喝起來！

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

星巴克7／9至7／11一連3天，推出「集團同慶 好友分享日」優惠，活動期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

折購品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館7月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。此外因應南京概念店一周年，也在7／7限定一天推出慶生活動，今天消費者至店出示FB或IG追蹤畫面，可享免費中杯美式咖啡1杯

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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