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體驗當道　麗晶精品祭獨家Les Amis Honnêtes甜點吸客

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記者蔡惠如／綜合報導

2025年消費緊縮，實體通路主打體驗吸貴客上門，麗晶精品7／13前舉行「閃耀夏日購物節」，期間匯集館內50家國際精品與餐飲品牌，祭出消費滿額贈禮、餐飲體驗加場與信用卡回饋等多重方案。消費滿5萬元還可獲得韓知名甜點品牌Les Amis Honnêtes聯名磚蛋糕，受到熱烈歡迎的「美食獵遊Restaurant Safari」也在7月加開場次，提供更多獨家體驗引客出門。

▲麗晶精品、遠百年中慶優惠。（圖／各業者提供）▲麗晶精品、遠百年中慶優惠。（圖／各業者提供）

▲麗晶精品消費滿5萬元，即可獲贈限量Regent X Les Amis Honnetes磚蛋糕；消費滿20萬元，可獲贈限量SISLEY植物保養絲緞光蜜粉餅。（圖／各業者提供）

麗晶精品即起至7／13前舉行「閃耀夏日購物節」，祭出單日累計消費15,000元可兌換蜂蜜鮮奶油麻糬鬆餅，消費滿5萬元可獲韓系甜點品牌Butter Bar聯名磚蛋糕；滿10萬元則追加BVLGARI晶澈女性身體乳，滿20萬元可獲SISLEY植物保養蜜粉餅，若單日累計達30萬元則可獲得BVLGARI極地冰鋒男性香氛禮盒。

▲麗晶精品、遠百年中慶優惠。（圖／各業者提供）

▲麗晶精品Restaurant Safari_Afterglo新菜色「松露香草冰棒、巧克力、脆雞皮，佐以調酒Cinema Paradiso」。

為加強購物體驗，麗晶精品也用美食引客，於5月試水溫並受到歡迎的「美食獵遊Restaurant Safari」，確定在7月加開場次。該活動採移動式套餐概念，由Bar Impromptu、Circum-、COAST與Afterglo四家餐廳分段供餐，路線時間約2小時，每場限6位客人，費用3,980元，7月場次固定在每周三、四晚間舉行。此形式旨在讓顧客於一晚品嚐不同餐酒館風格，同時減少等候時間。

▲麗晶精品、遠百年中慶優惠。（圖／各業者提供）▲麗晶精品、遠百年中慶優惠。（圖／各業者提供）

▲麗晶新品BOUCHERON Animaux動物系列Hopi蜂鳥耳環，價格店洽；CHAUMET Bee de Chaumet 18K黃金耳環，價格店洽。

珠寶腕錶品牌新品則主打話題款與獨家款，包括HARRY WINSTON以六瓣花為靈感的Forget-Me-Not系列，BVLGARI則有Regent獨家Allegra彩寶項鍊；BOUCHERON與CHAUMET分別推出蜂鳥耳環與蜂巢圖案耳飾，延續夏季自然元素。服飾鞋包2025春夏或度假新品也不缺席，BRUNELLO CUCINELLI黑色烏干紗上衣配米色長褲、LORO PIANA真絲連身裙、獨家品牌STEFANO RICCI雙扣西裝外套等。

▲麗晶精品、遠百年中慶優惠。（圖／各業者提供）

▲麗晶獨家STEFANO RICCI全新春夏雙扣Fiesole西裝外套，售價201,000元。

餐飲與伴手禮也佔一席之地，法國PIERRE HERMÉ針對館內推出雙人、單人套餐組合；LADY M與CHOYA合作蜂蜜梅酒千層蛋糕，北海道鬆餅店TSUBAKI SALON推出百香果奶油夏季限定口味。館內冠軍咖啡4MANO CAFFÉ提供掛耳包組合購買兩盒可享85折。

▲麗晶精品、遠百年中慶優惠。（圖／各業者提供）

▲麗晶獨家PIERRE HERMÉ「星語雙饗」套餐，售價880元。

刷卡優惠方面，美國運通白金卡與Centurion卡提供兩倍與三倍積分；台新、星展、匯豐、彰化、兆豐、第一、永豐等銀行則依消費金額附贈禮券或滿額好禮。活動期間若持上述銀行信用卡消費，可與滿額贈品疊加。

▲麗晶精品、遠百年中慶優惠。（圖／各業者提供）▲麗晶精品、遠百年中慶優惠。（圖／各業者提供）

▲遠百年中慶推滿額優惠，板橋大遠百Chloé Charms黑色經典吊飾肩背包。

遠百超級年中慶即起至7／20開跑，首13日百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，全檔20天保健器材單筆滿5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元。持指定銀行信用卡全館（數位3C／MUJI除外）單筆刷滿5,000元且申請分期6期，再加送200元抵用券。

此外還有單店加碼，包括板橋中山獨家刷遠東商銀信用卡，累計滿5,000元加送100元美食券。台南大遠百獨家全檔百貨服飾當日累計滿5,000元，加送100元星巴克輕食券，化妝品、女裝、男裝、童裝、女用品當日累計滿1萬元，加送500元服飾券。

關鍵字：

購物節, 珠寶腕錶, 餐飲體驗, 2025消費, 信用卡优惠

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