新光三越「卡利HIGH」筆筆最高7%回饋　獨家車銀優周邊狂翻天

▲新光三越卡利HIGH回饋7／10起登場。（圖／業者提供）



時尚中心／綜合報導

新光三越從 7／10 起，把全台 15 家分店變成盛夏大型遊樂場，祭出 36 天「霸氣一夏 卡利 HIGH」，包括刷卡滿額回饋、明星聯名禮、演唱會門票抽獎與上百場展演活動全都有，重點是在活動期間，會員單卡累積消費滿 1 萬元起，直接享 4% 至 7％ 的 skm points 回饋！週末還有銀行卡友禮，車銀優獨家周邊、濱崎步演唱會通通手到擒來，父親節禮物還有暑假計劃筆筆賺好康準備買起來啦。





卡利HIGH 36天回歸！滿萬就送點數、週末限定禮搶起來

新光三越 7／10 至 8／14 期間舉行「霸氣一夏 卡利 HIGH」，期間單卡消費滿 1 萬元，直接回饋 4 % skm points、消費滿 6 萬元回饋 5 %，消費 30 萬元回饋 6 %；此外使用 skm pay，單筆刷 3,000 元再加碼 1 %，等同最高 7 % 點數回饋，不論在店內逛精品、外帶餐飲或線上購物都能同時累積。





此外 7／10 至7／11 新光三越聯名卡當日單筆刷3,000 元贈2,000 點skm points；7／10 至7／14 指定銀行信用卡當日於指定化妝品／服飾品牌刷滿 5,000 元，再加贈2,000 點。今年新推 7／10 至8／14 美妝賞加碼，刷台新信用卡於化妝品單日累計刷 5,000 元加贈5,000 點；刷台北富邦信用卡，於指定日韓品牌累計刷5,000 元贈5,000 點、累計刷 20,000 元贈 20,000 點skm points（擇一門檻兌換）。整檔活動會員使用台新或新光銀行信用卡，當日單筆刷卡滿 1,000 元，還有機會抽中「10 萬點skm points」，以上均為限量。





卡友限定週末禮再加碼 演唱會門票、寫真書都能換

滿額回饋之外，每到週末都有不同銀行卡友禮， 7 / 18～7／19 期間綁台新卡單筆 3,000 元可換車銀優四摺照片展示組；7 / 25～7／26 刷國泰世華 CUBE 卡有壓克力立牌鑰匙圈；8 / 1～８／2 刷玉山卡則送等比例立牌。7 / 10～7／20 刷滿 3,000 元還能抽 FNC Band Kingdom 或濱崎步台北場雙人門票。此外針對會員，從 7 / 10～7／22 還推出扣 10 點 skm points 加上3,250 元，即可預購車銀優官方寫真書。

▲7／10至7／22扣10點skm points+3,250元搶先預購「車銀優《Cha Eun-woo MEUNBOX @VERDY》2025 官方寫真書」（限量）



父親節、新品快閃、輕奢珠寶 潮流質感一站購足

而卡利HIGH檔期商品陣容也火力全開，父親節想升級專業混搭，可選 BOSS 頂級休閒西裝外套 37,400 元或 Brooks Brothers 獵裝外套七折 18,830 元，下班再換上 Klättermusen 防水拉鍊短袖 8,900 元、ARC’TERYX Mantis 16L 多功能背包 4,980 元與 Garmin Forerunner 970 鐵人運動錶 23,990 元。想讓造型更有亮點，STAR JEWELRY 圓球項鍊 9,800 元與林曉同奔騰戒指 120,200 元走簡約輕奢路線。

▲Klättermusen男Vidre 防水透氣拉鍊短袖上衣，推薦價8,900元；The North Face北面UE男款綠色DWR防潑水短褲，推薦價6,380元。



美妝區攜手 120 大品牌跟上「妝養合一」風潮，LA MER 超能平衡精華露 6,000 元與 Lancôme 超緊顏醇肽三效精華 6,750 元打主力抗老，YSL 超模光感精華水氣墊 3,180 元讓上妝像敷保養，SABON 尤加利死海黑礦泥頭皮磨砂膏 2,080 元把保養一路延伸到髮根。

▲海洋拉娜超能平衡精華露150ml，推薦價6,000元；SABON 淨煥尤加利死海黑礦泥頭皮磨砂膏300g ，推薦價2,080元。



3C、家電與潮流精品則囊括話題新品，7 / 10 凌晨在信義 A11 獨家首賣 Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界組 15,580 元；Sony WH-1000XM6 耳罩式旗艦耳機 13,900 元主打 AI 降噪，FENDI 拉菲草 Mamma Baguette 106,500 元與 Burberry 鉤針小包 59,000 元則是當季熱門度假單品。

▲傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界 主機組合 建議價15,580元（7／10發售，限量1,000台，不參加卡利HIGH活動）；FENDI 拉菲草編織抽鬚造型Mamma Baguette，推薦價106,500元。



快閃新櫃＋人氣展覽輪番上場 逛街有驚喜

還有上百家新櫃與快閃，包括韓國 Rockfish 芭蕾舞鞋、MARDI MERCRDI 法式休閒到芬蘭 Marimekko「Field of Flowers」快閃；甜點控可試 COMEME × PEPERO 聯名可頌蛋塔、杏仁腰果芙菲小圓餅或 PIERRE HERMÉ 新套餐。還有展覽讓你每次來都驚喜，包括Monster Hunter 20 週年大狩獵展、花生漫畫 75 週年特展與 Snoopy 跨界藝術、名偵探柯南主題快閃輪番上陣，各店還有排球少年、美樂蒂、樂高闖關等暑期活動。

7 / 10～9 / 14 申辦橘卡立刻送 100 點，再升等貴賓卡加碼 100 點。進 APP 完成「星光冒險島」任務還能抽 Nintendo Switch 2。無論想撿熱門新品、準備父親節禮物，或單純找個地方吹冷氣逛展，跑一趟新光三越一次搞定。