台中寶藏咖啡廳HECHO新風貌亮相　6道必點料理打造白日微醺生活提案

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

「HECHO」是一間2013年就藏身在勤美草悟道巷弄裡的寶藏咖啡廳，12年後以全新型態「做咖啡HECHO cafe & wine」重新亮相。一個白天就可以開喝的all day cafe & wine spot，早午餐、咖啡、自然酒與DJ音樂在這裡無縫接軌，從白天的沉思片刻到夜晚的輕鬆聚會，讓每個人都能找到屬於自己的步調。

HECHO這次裝潢翻新是一場以生活美學為核心的再定義，延續熟悉的親切氛圍，邀請曾打造Laylow的CASESTUDY GROUP設計團隊將西班牙街頭自然酒吧與歐美cafe文化混合，轉化成屬於台中日常的樣貌。走進店內木質與水泥交織、沙發與海報映入眼簾，光線流動間散發出一種舒服又自在的氣息。窗邊植栽圍繞的戶外座位讓人不自覺放慢腳，一旁的開放式吧檯與多彩家具則注入更多自由與生命力。

HECHO｜必吃6道料理

1｜蕃茄布拉塔乳酪沙拉 Burrata Cheese Salad（蛋奶素）$360

以義大利布拉塔乳酪為主角，外層緊實、內餡柔滑如奶油，與新鮮多汁的番茄一起呈盤，配上自製油醋醬調和酸香，入口即化的濃郁奶香與番茄的清甜交織，開胃而不膩。適合搭配一杯氣泡自然酒，作為用餐前的清爽序章。

2｜煙燻鮭魚開放式三明治 Smoked Salmon Open-sandwich $350

選用質地細緻的煙燻鮭魚鋪滿自家烘烤酸種麵包，搭配綿密酪梨與清新的蒔蘿，風味鹹香柔和、層次清晰。每一口都有麵包的酥、鮭魚的煙、酪梨的滑，從口感到味覺都極具完成度，是白日微醺時段最具代表性的餐桌風景。

3｜經典法式吐司 Classic French Toast（蛋奶素）$250

經典不敗的法式甜點版本，麵包以蛋奶液浸潤後慢煎至外酥內嫩，佐以香草霜淇淋、莓果醬與堅果碎點綴，冷熱交錯、甜中帶酸，是視覺與味蕾的雙重療癒。適合搭配濃縮咖啡或單杯紅酒，作為午後小憩的最佳伴侶。

4｜舒肥丹佛牛排 Sous Vide Denver Steak $1,180

嚴選美國丹佛部位，以低溫真空舒肥4小時保留肉汁與原始風味，再炙烤鎖住香氣。搭配經典綠胡椒醬與手作香草油，辛香與草本交織，賦予肉品更複雜的味覺層次。口感紮實中帶有細嫩，是喜歡吃肉的人不容錯過的一道主餐。

5｜慢熬蝦湯寬扁麵 Lobster Fettuccine with Shrimp Pasta $760

以蝦殼與蔬菜熬製的法式蝦湯為基底，加入白蘭地增添深度與香氣。寬扁蛋麵完整吸附湯汁，再搭配奶油香煎龍蝦尾肉，加上香料花椒油提點尾韻，濃郁卻不厚重，是一款兼具海鮮風味與香氣層次的主廚代表作。

6｜慢火傳統牛小排松露燉飯 Braised Short Rib Risotto $680

選用台灣東部友善耕作的「花蓮26號」燉飯米，米粒吸飽慢燉牛小排湯汁，呈現濃郁飽滿卻仍保有咬感的理想狀態。牛小排以低溫慢燉入味，入口即化，再以松露與乾酪提香，醇厚滋味在口中層層堆疊，是晚餐時段最具存在感的主餐首選。

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