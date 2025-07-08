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日牌graniph麥當勞聯名太可愛！紙袋包、薯條牛仔褲　大麥克時髦穿上身

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日本不只麥當勞推出的周邊話題不斷，近期與日本品牌graniph的聯名系列更是時髦又有趣！

這波聯名不管你愛不愛吃麥當勞都會喊超可愛！日本服飾品牌graniph近期曝光與麥當勞推出的聯名系列，不只將經典餐點都變成穿搭單品，連外帶紙袋都化身包款登場，牛仔褲口袋裡還能偷偷藏薯條，結合童趣與實用設計，每一件單品都讓人忍不住會心一笑，往下看這一波「速食系時尚」聯名細節！

日本品牌graniph賣什麼？

成立於2001年的日本服飾品牌graniph（Design Tshirts Store graniph），源自東京下北澤，由三位美術院校出身的設計師創立，以日常穿搭的T 恤搭配上設計感十足的圖樣為主要風格，同時兼具童趣、創意與實用性，每月都會推出涵蓋服飾、包包、配件等新品，除了自家設計之外，還會不定時與藝術家、品牌，以及《寶可夢》、《哆啦A夢》、《JOJO的奇妙冒險》等知名IP推出限定聯名系列。

日本麥當勞聯名系列亮點單品一次看

本次graniph與日本麥當勞的聯名系列不僅將經典的漢堡、薯條加入圖案設計中，更將我們常見的外帶紙袋也化作實用的托特包與肩背包的設計登場，將有趣與實用性都結合，共推出包括短袖上衣、襯衫、外套、褲款與包包等41款單品。

漢堡印花襯衫

▲graniph x 麥當勞聯名漢堡印花襯衫，滿版印有大麥克、麥香魚等圖案，售價約台幣2,290元。

聯名中非常搶眼的漢堡襯衫，以滿版的大麥克、照燒麥香漢、雙層牛肉吉事堡、麥香魚和麥香雞圖案為主要設計的短袖襯衫，絕對是為了麥當勞控準備的單品，搶眼又不失時髦感！

薯條牛仔褲

▲graniph x 麥當勞聯名薯條牛仔褲口袋細節，繡有M字Logo與薯條圖案，售價約台幣2,690元。

系列中的牛仔褲正面是大家熟悉的「吧拉吧吧吧～」標語，褲款背面則是本次設計重點，兩個後口袋都有麥當勞的M字母刺繡設計，右邊口袋則是藏著薯條作為童趣亮點，錐形褲的設計實穿好搭。

麥當勞紙袋系列

▲graniph x 麥當勞聯名兩用托特包，外觀為經典麥當勞外帶紙袋設計，售價約台幣1,790元。

▲graniph x 麥當勞聯名迷你肩背包約台幣‌1,290元、短袖上衣約台幣‌1,490元

大家熟悉的麥當勞淺咖色紙袋也是這次聯名系列中的大亮點，在短袖上衣與包袋中都可以看到紙袋出現，大大的M字標誌與紅色色塊，可以說是還原度非常高的，也是過去在聯名中不常見到的特別設計！本次的聯名系列目前已在官網上開放預購，並在7月8日於日本正式開賣。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, graniph, 麥當勞

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