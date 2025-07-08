朴寶劍與V親密自拍！Celine新設計師首秀「囧臉包」笑了、傳奇極簡回歸

記者鮑璿安 ／綜合報導

CELINE新任創意總監Michael Rider上任後，日前終於在巴黎發表2026年春季男女裝系列，選址於品牌總部薇薇安街16號揭開序幕，而CELINE許久未開啟實體秀，又是新人首秀，早已讓眾多時尚迷期待不已。此外，更邀來韓男星朴寶劍和男團BTS防彈少年團成員V（金泰亨）、秀智成為座上賓看秀，兩人親密自拍玩不停，加持出超強話題。





▲韓男星朴寶劍和男團BTS防彈少年團成員V（金泰亨）、秀智成為座上賓看秀 。（圖／品牌提供）

Michael Rider曾在Phoebe Philo時期下擔任Celine成衣設計總監長達10年時間，也擁有Polo Ralph Lauren 的創意總監的輝煌經歷，早在他上任的消息公開時，不少品牌死忠粉就猜測或許「Old Celine」時代即將在他領導下回歸。本季大秀從邀請函上的一條白色絲巾開始說故事，秀場座位也注入了品牌經典符碼Triomphe凱旋門元素，Michael Rider在寫給時尚圈的一封信中提及，「CELINE象徵著品質、永恆與風格，這些理念難以捕捉，卻可以透過服裝與態度傳遞，我們努力將這些理念詮釋為一種穿衣的方式：一種態度，或多種態度，以此代表我們的身份以及我們的堅持」。





▲ Celine新設計師Michael Rider首秀著重於戲劇張力的剪裁，色調明快而優雅 。（圖／品牌提供）

不難猜測絲巾成為大秀的重點之一，許多Phoebe Philo的影子一一浮現在眼前，著重於戲劇張力的剪裁，色調明快而優雅，女裝方面一反以往強調浪漫飄逸，取而代之的是具張力的輪廓與大膽用色，像是電光藍的長褲與靴子配套設計，藉由色彩與配件創造出鮮明視覺對比。另有一套高飽和色塊拼接絲巾與剪裁俐落的海軍藍西裝，展現現代女性的冷靜與果敢。男裝以修身剪裁搭配細膩的老派紳士元素，如格紋西裝與寬版領帶、繭型褲裝，融合皮帶LOGO細節與皮革手提袋，使得整體造型復古卻不失現代感，完美契合Hedi Slimane時期騎士式的都會搖滾形象。

不容忽視的是Michael Rider對細節的雕琢，為CELINE注入如雕塑般的配件美學，例如層疊的金屬頸鍊、裝飾性鈕釦、粗框太陽眼鏡，無不提升整體造型的藝術張力。還記得那些年紅透半邊天的「囧臉包」嗎？曾作為CELINE的爆款單品，在Michael Rider筆下回歸了！從過去囧臉變成笑臉，簡潔的手提包廓形搭配拉鏈，美感再次升級。





▲「囧臉包」曾作為CELINE的爆款單品，在Michael Rider筆下變成笑臉 。（圖／翻攝自IG）

看2026春夏米蘭男裝周重點





▲韓星朴珍榮出席系列發表活動時以一襲合身西裝搭配印花襯衫亮相。（圖／品牌提供）





▲Brunello Cucinelli 2026 春夏系列延續品牌一貫的優雅基調，主題「光影型格」。（圖／品牌提供）



Brunello Cucinelli 2026 春夏系列延續品牌一貫的優雅基調，主題「光影型格」透過流動廓形與柔和線條構建現代紳士的從容風貌。韓星朴珍榮出席系列發表活動時以一襲合身西裝搭配印花襯衫亮相，完美詮釋品牌內斂優雅哲學。這一季整體設計以低飽和色調為核心，橙色、皇家藍與珊瑚紅巧妙點綴其間，呈現視覺層次感。面料方面選用上乘羊毛、亞麻與桑蠶絲，輕盈透氣並展現細膩質感，系列中的針織衫採用無結構衣領設計，結合特殊圖樣與訂製色系，巧妙融合復古與現代氣質；皮革單品則以淺色系與絲滑觸感演繹優雅奢華。