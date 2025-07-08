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陳柏霖代言焙茶風味蘇格登　分享品飲妙招「整瓶冰」

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▲陳柏霖代言蘇格登威士忌。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖代言蘇格登威士忌。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌「蘇格登」日前在台發表全新酒款「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」，同步宣布由演員陳柏霖擔任全新代言人。這支專為台灣市場打造的限量作品，以慢火炙烤歐洲橡木桶 188 秒的「深焙烤桶工藝」為亮點，將東方焙茶靈感融入西方釀酒技術，預計即日起於各大通路陸續上市，售價 2,450 元。

▲陳柏霖代言蘇格登威士忌。（圖／品牌提供）

全新深焙16年由首席調酒師 Craig Wilson 操刀，以製茶「焙火」概念為基礎，將橡木桶炭烤時間延長至業界常見時長的兩倍，賦予酒液更飽滿的烘烤水果與香草層次。官方表示開瓶可先聞到花果香調，隨之而來的是無花果與香草奶糖氣息；入口後甜烤蘋果與白葡萄香氣相疊，尾韻帶有淡雅丁香並留下明顯回甘。

▲陳柏霖代言蘇格登威士忌。（圖／品牌提供）

品牌建議可在純飲或少量加水後細啜，以凸顯深焙桶帶來的醇順甜感。而陳柏霖也分享自己喜愛的品飲方式，也就是整瓶拿到冰箱冰凍，直接凍飲最好喝。

▲陳柏霖代言蘇格登威士忌。（圖／品牌提供）

繼200周年全新品牌視覺後，麥卡倫再度攜手當代最具影響力的美國後現代主義平面設計師 David Carson共同打造全新包裝，為經典酒款「經典雪莉桶系列」及「雙雪莉桶系列」注入新風貌。

▲陳柏霖代言蘇格登威士忌。（圖／品牌提供）

瓶身設計靈感取自位於蘇格蘭斯佩河高地，與自然地貌融合的麥卡倫酒廠，代表性的綠色流線型屋頂，化做瓶肩上優雅流暢的曲線，瓶肩上的三角形標籤呼應雪莉橡木桶之源「西班牙雪莉酒金三角產區」，後方的標籤則以全新設計，將麥卡倫釀酒師團隊撰寫的品飲筆記視覺化呈現，並導入更先進的防偽溯源系統，同時讓消費者透過產品上的QR Code了解更多產品相關訊息。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

威士忌, 蘇格登, 深焙16年, 陳柏霖, 包裝, 麥卡倫

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