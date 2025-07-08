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護唇膏只是基礎保養！養護嘴唇3大步驟與時機　再也不怕乾燥死皮

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

嘴唇是臉部肌膚最脆弱的部位，它不像臉部肌膚有汗腺和皮脂腺，可分泌油脂來保護、角質層也只有1/3厚，因此格外的嬌嫩脆弱。很多人以為有塗護唇膏就算保養，其實護唇膏只算是最基本保養，想要粉嫩無死皮又彈潤光澤的雙唇，最關鍵的重點是，在對的時間給予嘴唇「保濕」，當雙唇獲得足夠的滋潤時，惱人的死皮、乾燥、細紋與暗沉，就能通通一次解決。

護唇。（圖／達志示意圖）

1.早晨：清潔雙唇給予活力

有時早晨起床會覺得嘴唇特別乾澀，這可能是睡覺使用嘴巴呼吸時，所呼出的水氣附著於嘴唇，而蒸發掉時會帶走原有的水分，或者是睡眠環境影響，像是暖氣、濕度等因素。一天的開始為雙唇注入滿滿保濕活力，建議可以使用唇部專用磨砂膏，早晨洗完臉後，在乾淨的嘴唇上按摩10秒後沖淨，感受清新活力的雙唇。

2.洗澡時：使用「敷」的唇部去角質

「塗抹護唇膏也感覺不到滋潤」、「嘴唇周圍很緊繃摸起來還粗粗的」、「脫屑死皮開始出現」，這些現象都是在提醒該替唇部去角質，而最好的去角質周期是每周一次，增加唇部更新，帶走老廢角質，確保雙唇柔嫩，建議可以使用唇部專用磨砂膏，在洗澡時敷著透過熱氣最有利吸收精華，約敷30秒後用手指輕柔按摩沖乾淨，死皮就像開啟無痕模式一樣不見，雙唇變得超柔軟。

護唇。（圖／達志示意圖）

3.夜間唇膜：深層修護雙唇，睡起來就嫩

當你發現白天擦護唇時沒有滋潤感、唇部去角質完後、雙唇乾燥需要急救，其實唇膜就像是我們肌膚面膜，需要加強保養時就可以使用夜間唇膜，乾燥狀況嚴重時使用，也可在睡前厚敷，一睡起來死皮都軟化了，輕輕按摩推開就有柔嫩雙唇。

關鍵字：

唇膜, 去角質, 雙唇, 保養

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