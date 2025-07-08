fb ig video ETtoday search mobile

暑假來臨華泰變身ALOHA小島　LaLaport刷滿額爽拿12%回饋

>

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

▲華泰名品城夏日夏威夷造景。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

桃園華泰名品城與台中 LaLaport 今夏推出主題檔期，把購物優惠、餐飲新櫃和戶外活動綁成一站式體驗。華泰名品城以「呼拉盛夏 ALOHA Summer Fiesta」營造濃濃夏威夷風，台中 LaLaport 則以「夏日の冒險」回饋最高 12% 無上限搶客，兩地活動一路延伸至 8 月底，暑假想撿折扣或純粹找地方消暑，都有充足理由出門走一趟。

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

華泰名品城：夏威夷造景＋18 家新餐飲
華泰名品城的夏季推出「呼拉盛夏 ALOHA Summer Fiesta」檔期，即起持續至 8／31，園區在一期與三期廣場擺上扶桑花牆、衝浪板與巨型鳳梨座椅，晚上還有霓虹燈點亮，濃濃夏威夷風情，白天夜晚都能拍出度假感照片。7 月的每個周末下午五點，一期「日落舞台」會上演正宗草裙舞秀；8 月假日則有「美味快餐聚落音樂夜」接棒，逛街之餘多了現場演唱與小吃啤酒的選擇。

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

此外，改裝四個月的一期二樓美食街同步回歸，18 家品牌一次到位，包含桃園首店「麵屋一燈」獨家販售海膽扇貝雞豚拉麵，7／7 至 7／13 日到店還能抽第二碗半價券。老董牛肉麵、開丼、韓姜熙的小廚房與迷客夏 plus 也在新名單中，滿足日式拉麵到台式甜品各種口味。  園區內近期進駐 John Varvatos，加上 Marc Jacobs 即將開幕，以及北台灣最大 adidas Outlet 與 POP MART，讓原有的三期年輕潮流區域更完整。

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

暑期也推出最低 3 折起折扣，Marc Jacobs 條紋海灘包 8,700 元、John Varvatos 花卉襯衫 3,840 元，AIR SPACE 聯名比基尼整套 744 元有找；Philips 6 吋循環扇 699 元帶回家。業者表示，會員在園區單筆消費滿 5,500 元就能抽 5,500 元購物金，共計 55 組名額。

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

LaLaport 台中：滿額最高 12% 回饋無上限
台中三井 LaLaport 將於 7／17 至 8／8 啟動「夏日の冒險」，APP 會員在指定店舖單日累計 5,000 元，可獲 600 元抵用券，指定 3C、珠寶、家電單日消費滿 1 萬元，可獲 1,000 元抵用券。

台中三井 LaLaport 也串連台中港三井 Outlet 合作「雙城慶夏日」，即起至 8／31 止，消費者只要在兩館任一處刷 APP 消費，即可參加抽獎，獎項包括品牌耳機、餐券到星級旅宿不等；完成雙館指定集章任務還能換限量紀念品，將市區潮流與海港度假一次收進行程裡。

關鍵字：

購物, 折扣, 夏日活動, 餐飲, 抽獎, 華泰名品城, Lalaport, 台中三井

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克7／9起「大杯以上買一送一」　連續3天爽收一杯喝到小周末

星巴克7／9起「大杯以上買一送一」　連續3天爽收一杯喝到小周末

專出「寶藏男」的三大星座！TOP 1可靠又專情　把妳捧成公主呵護

專出「寶藏男」的三大星座！TOP 1可靠又專情　把妳捧成公主呵護

「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭

「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭

你是水腫人嗎？檢視「4個特徵」幫你快速判定 美周記／雅詩蘭黛推出松露精華水、歐瓏烏龍擴香讓你舒心好眠 6個人氣平價包包品牌推薦！ROBINMAY設計師支線質感絕佳、小CK流行度高 清熱利濕食物多吃！「小暑養生」方法一次學會 廚房好難清潔？調配超簡單「神級洗劑」搞定重油污 噴上記得別搓揉！「4個方法」教你延長香水留香度　 內衣空杯不服貼？4個細節穿出渾圓美胸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面