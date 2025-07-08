暑假來臨華泰變身ALOHA小島　LaLaport刷滿額爽拿12%回饋

▲華泰名品城夏日夏威夷造景。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

桃園華泰名品城與台中 LaLaport 今夏推出主題檔期，把購物優惠、餐飲新櫃和戶外活動綁成一站式體驗。華泰名品城以「呼拉盛夏 ALOHA Summer Fiesta」營造濃濃夏威夷風，台中 LaLaport 則以「夏日の冒險」回饋最高 12% 無上限搶客，兩地活動一路延伸至 8 月底，暑假想撿折扣或純粹找地方消暑，都有充足理由出門走一趟。

華泰名品城：夏威夷造景＋18 家新餐飲

華泰名品城的夏季推出「呼拉盛夏 ALOHA Summer Fiesta」檔期，即起持續至 8／31，園區在一期與三期廣場擺上扶桑花牆、衝浪板與巨型鳳梨座椅，晚上還有霓虹燈點亮，濃濃夏威夷風情，白天夜晚都能拍出度假感照片。7 月的每個周末下午五點，一期「日落舞台」會上演正宗草裙舞秀；8 月假日則有「美味快餐聚落音樂夜」接棒，逛街之餘多了現場演唱與小吃啤酒的選擇。

此外，改裝四個月的一期二樓美食街同步回歸，18 家品牌一次到位，包含桃園首店「麵屋一燈」獨家販售海膽扇貝雞豚拉麵，7／7 至 7／13 日到店還能抽第二碗半價券。老董牛肉麵、開丼、韓姜熙的小廚房與迷客夏 plus 也在新名單中，滿足日式拉麵到台式甜品各種口味。 園區內近期進駐 John Varvatos，加上 Marc Jacobs 即將開幕，以及北台灣最大 adidas Outlet 與 POP MART，讓原有的三期年輕潮流區域更完整。

暑期也推出最低 3 折起折扣，Marc Jacobs 條紋海灘包 8,700 元、John Varvatos 花卉襯衫 3,840 元，AIR SPACE 聯名比基尼整套 744 元有找；Philips 6 吋循環扇 699 元帶回家。業者表示，會員在園區單筆消費滿 5,500 元就能抽 5,500 元購物金，共計 55 組名額。

LaLaport 台中：滿額最高 12% 回饋無上限

台中三井 LaLaport 將於 7／17 至 8／8 啟動「夏日の冒險」，APP 會員在指定店舖單日累計 5,000 元，可獲 600 元抵用券，指定 3C、珠寶、家電單日消費滿 1 萬元，可獲 1,000 元抵用券。

台中三井 LaLaport 也串連台中港三井 Outlet 合作「雙城慶夏日」，即起至 8／31 止，消費者只要在兩館任一處刷 APP 消費，即可參加抽獎，獎項包括品牌耳機、餐券到星級旅宿不等；完成雙館指定集章任務還能換限量紀念品，將市區潮流與海港度假一次收進行程裡。