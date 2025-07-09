fb ig video ETtoday search mobile

「想太多容易焦慮」星座Top 3！第一名莫名負能量破表常檢討自己

>

天秤座,射手座,天蠍座,星座,占卜。（圖／tvn_drama IG）

▲想太多星座。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

十二星座中，有些星座天生心思細膩、情感豐富，這讓他們更容易陷入「想太多」與「焦慮」的循環。雖然這些特質有時能讓他們更加體貼與敏感，但也可能成為內心壓力的來源。以下是三個最容易想太多、焦慮指數爆表的星座Top 3。

Top 1：處女座 — 完美主義的焦慮王者

處女座是典型的「凡事都要做到最好」代表，他們對自己與他人都有極高的標準，表面冷靜自律，內心其實常常處於緊繃狀態。當事情不如預期，或自己犯了小錯，處女座會反覆檢討自己、腦中不斷重播整件事，甚至為還沒發生的狀況做出過度擔憂。他們的焦慮多來自對掌控的需求，一旦覺得事情失控，就會不斷想像最壞的情況。這種「過度預設未來」的思維模式，使他們難以真正放鬆。

Top 2：雙魚座 — 情緒感知過剩的吸收器

雙魚座情感豐富，直覺敏銳，對身邊人的情緒變化極為敏感。他們常會因他人的一句話、一個眼神，開始懷疑自己是不是做錯了什麼。這種「感受放大器」讓他們很容易陷入胡思亂想，尤其在人際關係中，他們很怕被忽略或誤解，所以經常內心劇場大爆發，焦慮對他們來說不只是緊張感，更是一種被情緒淹沒的無助感，常常想太多到難以入眠或情緒起伏大。

Top 3：巨蟹座 — 過度保護與情感焦慮

巨蟹座是最重視安全感與情感連結的星座。他們內心柔軟，對家庭、友情、感情都投入極深。正因為如此，他們非常害怕失去、被背叛或不被理解。巨蟹座的焦慮通常來自「過度擔心別人是否還愛我、還需要我」，即便表面若無其事，內心可能已經演了一百遍悲劇劇本，他們也常因回憶舊事而自我煎熬，無法放下過去的情緒，導致內心壓力累積。

關鍵字：

星座, 處女座, 運勢, 雙魚座, 巨蟹座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「想太多容易焦慮」星座Top 3！第一名莫名負能量破表常檢討自己

「想太多容易焦慮」星座Top 3！第一名莫名負能量破表常檢討自己

專出「寶藏男」的三大星座！TOP 1可靠又專情　把妳捧成公主呵護

專出「寶藏男」的三大星座！TOP 1可靠又專情　把妳捧成公主呵護

星巴克7／9起「大杯以上買一送一」　連續3天爽收一杯喝到小周末

星巴克7／9起「大杯以上買一送一」　連續3天爽收一杯喝到小周末

戀愛般的酸甜滋味！Jo Malone推出覆盆莓奶霜冰淇淋香水　 護唇成為保養趨勢！雙唇「膨潤起來」　人自然顯得年輕 陽明山美軍宿舍變質感空間！初衣食午生活選物、從家具到茶道全都美翻 婚姻能長久的3大星座組合！TOP 1簡直心有靈犀　願意包容、支持對方 生活忙到爆炸，卻還能維持優雅的女人　都用了5個小技巧 「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭 一天中最珍貴的「黃金90分鐘」　那時別花時間滑手機

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面