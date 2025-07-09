「想太多容易焦慮」星座Top 3！第一名莫名負能量破表常檢討自己

▲想太多星座。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

十二星座中，有些星座天生心思細膩、情感豐富，這讓他們更容易陷入「想太多」與「焦慮」的循環。雖然這些特質有時能讓他們更加體貼與敏感，但也可能成為內心壓力的來源。以下是三個最容易想太多、焦慮指數爆表的星座Top 3。

Top 1：處女座 — 完美主義的焦慮王者

處女座是典型的「凡事都要做到最好」代表，他們對自己與他人都有極高的標準，表面冷靜自律，內心其實常常處於緊繃狀態。當事情不如預期，或自己犯了小錯，處女座會反覆檢討自己、腦中不斷重播整件事，甚至為還沒發生的狀況做出過度擔憂。他們的焦慮多來自對掌控的需求，一旦覺得事情失控，就會不斷想像最壞的情況。這種「過度預設未來」的思維模式，使他們難以真正放鬆。

Top 2：雙魚座 — 情緒感知過剩的吸收器

雙魚座情感豐富，直覺敏銳，對身邊人的情緒變化極為敏感。他們常會因他人的一句話、一個眼神，開始懷疑自己是不是做錯了什麼。這種「感受放大器」讓他們很容易陷入胡思亂想，尤其在人際關係中，他們很怕被忽略或誤解，所以經常內心劇場大爆發，焦慮對他們來說不只是緊張感，更是一種被情緒淹沒的無助感，常常想太多到難以入眠或情緒起伏大。

Top 3：巨蟹座 — 過度保護與情感焦慮

巨蟹座是最重視安全感與情感連結的星座。他們內心柔軟，對家庭、友情、感情都投入極深。正因為如此，他們非常害怕失去、被背叛或不被理解。巨蟹座的焦慮通常來自「過度擔心別人是否還愛我、還需要我」，即便表面若無其事，內心可能已經演了一百遍悲劇劇本，他們也常因回憶舊事而自我煎熬，無法放下過去的情緒，導致內心壓力累積。