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「一天只要做好3件事」的選三哲學　生活變得更好過了

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▲▼健康,戒酒,瘦身,運動,成長,保健,保養,舉重,酒精,女性。（圖／Pexels）

▲有時候覺得生活步驟讓人喘不過氣來，不如試著加入減法哲學。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

當代人生活節奏快、壓力重，從清晨睜開眼開始，我們就像接力賽選手，奔跑在工作、家庭、朋友、自我與健康之間。有個來自矽谷的生活哲學，正在幫助越來越多人重新找回平衡與清晰感，它就是由蘭迪・祖克柏（Randi Zuckerberg）提出的「選三哲學（The Pick Three Philosophy）」。

▲女性,夕陽,單身,日落,散步。（圖／unsplash）

蘭迪・祖克柏就是臉書創辦人馬克・祖克柏的姊姊，她畢業於哈佛大學，曾在廣告公司奧美工作，2011年從Facebook辭職後，創立社交媒體公司Zuckerberg Media並擔任執行長。她也是數碼生活網站Dot Complicated的總編輯及動畫節目《Dot.》的創作者。

▲▼家庭旅行（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

祖克柏在一次公開談話中，對於自己身為創業者、母親與生活管理者的深刻體會，「你可以什麼都想要，但不能一次全都要」。她將人生劃分為五個面向：工作、睡眠、家庭、運動與朋友，並表示：「一天只能選三樣來兼顧，其餘的，得接受暫時放下。」

這樣的生活核心，在於學會取捨，也就是「不要強求今天完成所有事情，而是每天挑三件最重要的事，專心做好就好」。透過每天的選擇，長期下來，仍能慢慢涵蓋生活的全部，只是以更循序漸進、身心健康的方式達成。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

「選三哲學」的實踐方式簡單卻強大：每天只需選出三件最重要的事，專注完成，不被其他雜事干擾，並且對沒選到的那幾項，學會不自責。當你知道什麼時間最適合做什麼，挑選對的事、在對的時間做，生活就能更加順暢而非疲憊。

而從心理學角度來看，減少多工與過度計畫，確實有助提升注意力與抗壓能力。研究顯示，專注在少數目標上，比同時追求多件任務更容易成功完成目標，並減少決策疲勞（decision fatigue）。這樣的觀點也與日本「ikigai（生き甲斐）」概念有點重疊，找到對自己重要、有價值的事情，持續投入。

▲▼離婚,寵物,監護權,法律,家庭,毛小孩 。（圖／Pexels）

實踐「選三哲學」其實不難。每天早上或前一天晚上，花個幾分鐘思考並寫下「今天最重要的三件事」。這三件事可以是來自不同面向的， 像工作中的專案、陪伴家人、運動30分鐘、與朋友喝杯咖啡，甚至好好睡一覺。

接著，一整天就只聚焦在這三件事上。如果中途有其他任務或干擾出現，學會說不或延後，這是自我照顧的一種練習。

▲▼孝順,長輩,家庭,兒女。（圖／取自免費圖庫pexels）

「選三」並不代表放棄其他人生面向，而是透過每天輪流選擇，讓生活更有節奏感與循環性。例如週一選工作、家庭、運動；週二換成朋友、睡眠、工作；週三選擇自我照顧、家庭、運動……如此下來，你會發現自己其實沒有錯過什麼，只是用更人性化的方式，讓生活變得可持續。

在這個什麼都想要、什麼都要即時的時代，「選三」的生活型態提醒我們「選擇就是力量。」選擇對自己最重要的三件事，並給予足夠的時間與專注去完成，壓力自然會減少，生活也將更有品質。

關鍵字：

生活哲學, 矽谷, 平衡生活, 壓力管理, 專注力

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