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護唇成為保養趨勢！雙唇「膨潤起來」　人自然顯得年輕

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▲▼護唇。（圖／Unsplash）

▲想要有一雙美唇，保養必須下足功夫。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

唇部不像臉部肌膚擁有豐富皮脂腺保護，也缺乏角質層的天然屏障，但它卻也很容易暴露在陽光、風吹與環境摩擦之下，造成唇部容易因缺水而乾裂起皮。 此時護唇更是必要，養出膨潤雙唇，視覺年齡瞬間降低。

消費者越來越在意吃進肚子裡的食物是否安全，那麼每天反覆塗抹、甚至無意識吃下肚的潤唇產品呢？市面上許多潤唇產品仍以合成油脂或蜂蠟為基底，雖然能短暫形成封閉膜、減少水分蒸發，但效果卻很短暫，甚至導致死皮堆積、唇紋加深。

▲▼潤唇。（圖／品牌提供）

Inna Organic 推出全新升級款潤唇精華系列，以天然植萃取代石化原料、以純素配方取代市售潤唇常見的蜂蠟和羊毛脂，透過更親膚的植物油脂，讓養分真正被深入吸收。

▲▼潤唇。（圖／品牌提供）

▲Inna Organic 玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華，10ml，690元。

▲▼潤唇。（圖／品牌提供）

▲Inna Organic 乳香撫紋潤唇精華，10ml，660元。

玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華有自然潤色感，與市面上添加人工香料與合成色素的潤唇產品不同，透過天然蘇木萃取，取代市售產品常見可能致癌與致敏的人工色素與人工香料，乳香撫紋潤唇精華則特別適合夜間厚敷，修護乾燥唇部、撫平唇紋及去除死皮。

▲▼潤唇。（圖／品牌提供）

▲醉象 嘟嘟潤唇膜，20g，1,000元。

醉象推出嘟嘟潤唇膜，幫助解救滋潤乾燥脫皮的雙唇，其中滋養的乳木果油和瑪魯拉油等成分有助於鎖住深層且持久的水分；三胜肽、維他命C磷酸鎂鹽與綠茶籽油，極致修護，撫平唇紋。

▲▼潤唇。（圖／品牌提供）

平時隨身攜帶可以當護唇膏使用，睡前厚敷，一夜持續修護滋養，隔日體驗更柔軟、更飽滿、更彈潤的雙唇，也能與手邊唇膏疊擦疊擦，打造水光嘟唇。

關鍵字：

植萃潤唇, 唇部保養, 天然植物油脂, 唇部護理, 純素配方

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