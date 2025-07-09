專訪／Marimekko設計師曝日常靈感來源！打造「台灣印花」要走進花果市場

記者鮑璿安／綜合報導

誕⽣於1951 年的芬蘭設計品牌Marimekko 對於大眾而言是對於生活的美好詮釋，以標誌性的罌粟花（Unikko）帶給世人歡快優雅的印象，最近品牌在台北打造《Field of Flowers 花間藝境》展覽及期間限定店，《ET FASHION》特別訪問到幕後推手創意總監Rebekka Bay，聊聊她對於印花的深刻解讀，那麼若要為台灣創作一款獨特印花會是什麼模樣？她也給出了意想不到的滿分回答。





▲ Marimekko創意總監Rebekka Bay 。（圖／品牌提供，以下同）



外界或許鮮少知曉標誌性的罌粟花（Unikko）曾被視為禁忌，過去Marimekko 創辦人 Armi Ratia認為品牌不會設計花卉圖案，因為她認為大自然的花朵已經夠美，無需模仿。然而1964年時，傳奇女設計師 Maija Isola 不以為然，決定打破這項「禁令」，以大膽筆觸畫出色彩濃烈、構圖現代的罌粟花圖案，結果這款印花一推出便風靡全球，不僅未違背品牌精神，反而成為 Marimekko 最具代表性的設計語言。「Unikko」象徵著創意自由與女性主體意識，時至今日，Unikko 不僅成為品牌的經典代表，更被不斷延伸至服飾、家居、配件等多元產品線，是芬蘭設計文化中最廣為人知的視覺符號之一。當然，Marimekko的印花也不只停留在一朵Unikko，而是百花齊放，永遠洋溢著感染性極強的生命力。

隨著Unikko走向輝煌時刻，Rebekka Bay在2020年正式接下Marimekko 的創意總監職務，她曾是COS創立初期的創意總監，成功將其打造成 H&M 集團旗下最具質感與現代感的品牌代表之一，主導了 COS 的整體風格定位，強調經典、建築感剪裁與永續時尚，樹立鮮明的設計風格。而 Marimekko現在有了她的加入，也被視為邁向極簡美學的嶄新篇章。

1.這次《Field of Flowers 花間藝境》展覽邀請五位藝術家詮釋花卉主題， 您如何看待「花朵」在 Marimekko 設計語言中的角色?它在品牌歷史與未來中代表什麼?



Rebekka Bay：在 Marimekko，「花朵」一直象徵著無拘無束的喜悅與永恆的美感。我們最為人熟知、也最受喜愛的印花之一——Unikko，已經成為 Marimekko 設計語言的代名詞。它既是一朵具象的花，同時也帶有抽象的表現形式。而我們每年仍不斷與新銳設計師合作，創作出全新的花卉印花，這些作品不僅豐富了我們的印花語彙，也將成為未來品牌美學傳承的一部分。這次《花間藝境》的展覽正是最具代表性的例子之一，展現我們對花卉主題的當代表達與多樣詮釋。

2.您如何從日常生活中找到靈感?



Rebekka Bay：我經常從藝術、建築與設計領域汲取靈感，當然也包括 Marimekko 豐富的印花資料庫。我尤其受到1930年代與1950年代現代主義建築與家具設計的啟發。我在1990年代接觸時尚，當時受到安特衛普六君子與活躍於巴黎的日本設計師的影響，使我建立起對材質與輪廓的敏銳度，也形塑了我概念性的設計觀點。不過，作為一位來自丹麥的設計師，我同時深受丹麥建築與家具設計中所重視的功能性與民主價值觀的影響。因此，我對服裝的可穿性，以及設計中的實用性與普及性特別關注。

3.在加入 Marimekko 後，您對「印花設計」有什麼新的理解或體會?

Rebekka Bay：這個問題其實很難用簡單幾句話來回答，因為我在 Marimekko 每一天都持續學習與成長。印花創作的過程，是一場持續進行的跨部門對話。我們每一季的設計，每一位新的印花設計師或合作藝術家，都會促使我們重新思考並拓展印花藝術的界線。不僅是藝術層面的挑戰，也涉及到技術上的創新與未來的可能性。

4.這次《花間藝境》展覽，有哪一件作品讓您特別有感?





▲藝術家-Erja Hirvi設計印花 。（圖／品牌提供）

Rebekka Bay：要我從中選出最喜愛的作品實在太困難了，因為每位藝術家都以極具個人特色的方式詮釋抽象的花卉主題。不過此時此刻，我特別感受到 Erja Hirvi 所創作的 Kukasta kukkaan 圖騰所傳遞的精神。它兼具 Marimekko 的核心特質：不完美中的人性筆觸、層疊的色彩、充滿歡愉的氛圍，以及大膽而獨特的配色。這款圖騰的延展性也極高，適用於各種不同的產品形式，並將作為我們 2026 年春夏系列的一部分。



5.台灣成為這次亞洲巡迴展的重要一站，您希望當地觀眾如何透過這次展覽感受到 Marimekko 的設計精神?





▲台北新光三越 A11 Marimekko絕美花間藝境展，2025年7月8日至14日為期一週。（圖／品牌提供）

Rebekka Bay：我們希望這次的展覽經驗能為所有參觀者帶來更多的喜悅與樂觀，也讓大家重新認識「花朵」這一主題在視覺上的多樣性。花卉既可以是具象的呈現，也可以是抽象的意象，而這種自由詮釋的方式正是 Marimekko 設計精神的核心。

6. 如果讓您為台灣設計一款印花，認為會有什麼樣的元素存在?



Rebekka Bay：雖然我目前尚未親自造訪台灣，但我非常期待今年稍晚有機會前往。在我心目中，幾個印象深刻的台灣元素或許能成為靈感來源，例如蔡明亮導演電影中那種既日常又帶有戲劇張力的場景氛圍，或是當地獨特的建築形式與活力四射的花果市場之間的對比碰撞。又或者，是對台灣象徵性的梅花進行抽象演繹，轉化為視覺語言中的新花卉圖騰，這些都讓人充滿想像空間。