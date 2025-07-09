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巴黎高訂周／香奈兒新娘手捧麥穗藏幸運含義！田園詩意斜紋軟呢羽毛超仙

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記者鮑璿安／綜合報導

在創意總監Matthieu Blazy執掌香奈兒的首秀來臨之前，昨8日登場的CHANEL 2025/26 秋冬高級訂製服系列，為品牌高訂系列問世110週年圓滿啟程，仍由創意工作室共同操刀，選址於巴黎大皇宮（Grand Palais）榮譽廳登場，以一場頌揚自然與鄉野的視覺詩篇揭開序幕。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 2025/26 秋冬高級訂製服系列，為品牌高訂系列問世110週年揭開華麗序幕，仍由創意工作室共同操刀 。（圖／品牌提供）

本次秀場再次請到老搭檔Willo Perron親自操刀布景，完美致敬1962年的經典伸展台場景，重現康朋街 31 號的經典沙龍氛圍，於古典與現代之間建構夢境般的舞台，也試圖喚起嘉柏麗香奈兒當年回歸簡約的設計初衷，系列從英倫鄉間與蘇格蘭沼地汲取靈感，將田園景緻幻化為細緻剪裁與優雅輪廓，詮釋當代女性的行動自由與柔美力量。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

這一系列以自然色調為基底，涵蓋米白、象牙白、棕色與森林綠等，呈現秋冬服飾的靜謐氣質，猶如點播一段柔和綿長的舞曲，設計語彙則是從標誌性的斜紋軟呢出發，展現香奈兒高訂工坊的精湛工藝，結合bouclé圈圈紗、羽飾、金銀絲布等異材質交織，使其多層次又豐盈，不減飄逸仙氣。像是一套飾有刺繡辮飾緄邊的白色大衣洋裝，將傳統工藝轉化為現代語言。此外，斜紋軟呢更融入羽飾，營造仿真毛皮般的質感，分別運用於長褲套裝、長版大衣、刺繡披風外套與短版布勞森外套之中，體現功能性與時尚兼具的理念。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

此次系列亦大量融入麥穗意象，被嘉柏麗香奈兒視為幸運符的象徵，誕生於豐收時節的她，兒時父亲經常用「我的好麥穗」來稱呼嘉柏麗香奈兒，也因此留下了珍貴的記憶。此刻羽飾化作柔軟麥穗意象，裝飾於婚紗裙擺與披肩之上，營造視覺上的豐收寓意。系列中多款造型將麥穗圖騰轉譯為刺繡與印花圖樣，也進一步成為點綴婚紗、珠寶鈕釦與頭飾的細節靈感。這一次香奈兒新娘手持的不是捧花，而是根植於嘉柏麗香奈兒童年記憶中的麥穗。系列也以金銀色調呼應作為壓軸，透過金屬刺繡、珠寶細節、lamé 金銀絲布料打造出一襲橙色調荷葉邊洋裝，呈現宛如晨曦灑落曠野的光影氛圍。

同時，巴黎高訂周的矚目焦點之一，Balenciaga 即將發表第 54 季高級訂製系列，本次系列亦為藝術總監 Demna 為品牌打造的最後一季作品，將於今日（7 月 9 日）下午 6 點於品牌官方平台同步直播。

點入直播連結觀看：
官方網站
官方 Instagram

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 高級, 秋冬, 巴黎

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