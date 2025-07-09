成分比係數更為重要！「海洋友善配方」防曬一次看

▲現代人越來越重視環保議題。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日防曬早已不只是美白保養的一環，更是肌膚健康不可忽視的重要步驟。越來越多品牌秉持守護肌膚與地球環境的承諾，以天然成分打造高效防護力，並採用對海洋友善的配方，成為夏日防曬保養的雙贏首選。

皮膚科專家曾提及，消費者選擇防曬品時，除了SPF值與PA係數，更應注重產品成分。物理性防曬劑主要是利用二氧化鈦或氧化鋅等礦物成分，透過反射與散射方式來阻擋紫外線，對肌膚溫和，且不易引發過敏反應。相較於化學性防曬需要吸收紫外線再轉換能量，物理性防曬更適合敏感膚質、孕婦及兒童使用，尤其在戶外長時間活動中，提供穩定、即時的保護效果。

防曬從來不只是個人美容議題，更是對地球的一份責任。根據環保團體統計，每年有超過1.4萬噸的防曬產品被沖入海洋，其中不少含有對珊瑚礁有害的成分。像是東森自然美、嘉丹妮爾透過產品理念的改變，引導消費者從日常生活中實踐永續價值。

▲（左至右）物理性美白防曬乳 SPF35★★★，30ml，2,350元、物理性防曬隔離乳SPF30★★★（淡紫色），30ml ，2,400元、水光瑩潤防曬素顏乳SPF50★★★，30ml，2,580元。

東森自然美物理性防曬系列自上市以來，憑藉「溫和、不熏眼、清爽不黏膩」的質地獲得消費者好評，全產品通過人體皮膚刺激性測試，確保在提供高效防曬的同時，對肌膚零刺激。此外，嚴選二氧化鈦與氧化鋅等物理性防曬劑，並搭配天然植物萃取，絕不添加珊瑚礁有害的氧苯酮與辛酸鹽等化學濾光劑，全面符合法規與海洋友善標準，不僅守護肌膚，更讓熱愛海洋的使用者安心享受各種水上活動。

▲每1至1.5小時定時補擦，才能真正守護肌膚、自在擁抱陽光。

嘉丹妮爾推出全新海洋友善防曬系列，打造三款兼具防護力與海洋友善的防曬新品，包含超清爽・身體防曬噴霧、超隱形・極透防曬凝乳與輕潤物理防曬乳，全面採用符合夏威夷海域法規的海洋友善配方，結合植萃舒緩成分，為肌膚築起清透又安心的夏日保護膜，實踐品牌「沒有負擔的美麗」永續承諾。