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亞尼克生乳捲變涼了　台中「和日」快閃 SOGO 限定大福登場

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記者蔡惠如／綜合報導

炎熱盛夏想找份清涼甜點犒賞自己，亞尼克推出夏日限定薄荷巧克力系列；台中人氣品牌「和日甜點」則進駐 SOGO 復興館，開出 21 天限定快閃店，祭出台北獨家百香鳳梨大福，一個主打清涼口感，一個推出夏日甜蜜，讓甜點控口福滿滿。

▲夏日清爽系甜點 。（圖／各品牌提供）

▲亞尼克推夏日清爽系甜點「薄荷季」 。（圖／各品牌提供）

亞尼克即日起推出「薄荷季」，今年主打三款清涼感升級商品，包括「薄荷巧克力脆片生乳捲」、「薄荷巧克力黑酷曲」與「薄荷巧克力蛋糕」。「脆片生乳捲」在經典生乳捲中加入清涼薄荷奶霜與巧克力脆片，主打濃郁又不膩的夏季口味，售價 450 元起；黑酷曲則使用 Oreo 餅乾與雙層薄荷奶霜，擁有多重口感，售價單片 89 元／6 吋 495 元，而整模的薄荷巧克力蛋糕，內含 73% 法國貝可拉巧克力，搭配薄荷解暑頗令人好奇，6 吋售價 950 元。

▲夏日清爽系甜點 。（圖／各品牌提供）

▲薄荷巧克力脆片生乳捲，售價 450 元起。

▲夏日清爽系甜點 。（圖／各品牌提供）

▲薄荷巧克力黑酷曲，單片 89 元／6 吋 495 元。

▲夏日清爽系甜點 。（圖／各品牌提供）

▲薄荷巧克力蛋糕，6 吋售價 950 元。

此外父親節商品同步亮相，「酷！偶爸」使用巧克力布丁搭配焦糖奶霜，還有特製鬍子造型裝飾，售價 820 元起；「翹鬍子公爵」則使用芒果、百香果雙層凍與起司奶霜，走清爽果香路線，售價 950 元起。即日起至 7／30 預購享單顆 88 折、任選兩顆 85 折優惠。

▲夏日清爽系甜點 。（圖／各品牌提供）

▲亞尼克父親節蛋糕期間內指定款式預購單顆88折，兩顆再享85折優惠。

來自台中的和日甜點人氣大福北上，即起至 7／28 於 SOGO 復興館 B3 快閃展店。此次還推出台北限定的「百香鳳梨大福」，餡料以新鮮鳳梨果肉搭配百香果慕斯製成，口感酸甜且果香濃郁，3 入售價 150 元／ 6 入售價 300 元。開幕首周即起至 7／15 前，推出買六送一活動，並加碼 LINE 官方帳號新朋友禮，加入即送 100 元官網折價券。

▲夏日清爽系甜點 。（圖／各品牌提供）

▲夏日清爽系甜點 。（圖／各品牌提供）

▲百香鳳梨大福，3 入售價 150 元／6 入售價 300 元。

除台北限定鳳梨大福外，也另有經典口味登場，包括「開心果大福」與「濃抹茶大福」，開心果款選用烘烤開心果醬，製成滑順內餡；抹茶大福則以京都宇治抹茶製成，口感濃厚微苦，帶點大人味，均為 3 入售價 240 元／6 入售價 480 元。

▲夏日清爽系甜點 。（圖／各品牌提供）

▲開心果大福，3 入售價 240 元／6 入售價 480 元。

▲夏日清爽系甜點 。（圖／各品牌提供）

▲抹茶大福，3 入售價 240 元／6 入售價 480 元。

關鍵字：

甜點, 限定, 清涼, 口感, 台北, 亞尼克, 薄荷, 和日, 大福

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