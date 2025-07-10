動漫帥哥到療癒角色通通有！超可愛聯名美妝一次看

記者曾怡嘉／台北報導

夏季聯名美妝多到數不清，從韓系療癒角色到日系經典萌物，品牌紛紛端出「可愛又有料」的限定彩妝，讓女孩們的化妝包不只升級，更充滿收藏價值！盤點限定可愛單品，以上康是美通通能買到！



#KATE攜手《咒術迴戰》聯名五條悟

▲KATE《咒術迴戰》五條悟聯名彩妝。

《咒術迴戰》粉絲看過來！KATE與五條悟的聯名彩妝讓人期待到不行，這位最強咒術師不只在作品裡魅力爆棚，現在更化身為妝容靈感，讓粉絲輕鬆解鎖漫畫系妝容，擁有與他同款的迷人電眼。



#大耳狗躍上I'M MEME蜜粉

▲I’M MEME 我愛磨皮柔焦蜜粉 大耳狗限定版，10g，590元。

I'M MEME與三麗鷗大耳狗聯名推出「我愛磨皮柔焦蜜粉」，可愛度爆表！不只是設計能療癒人心，產品實力也不容小覷。添加榆繡線菊與雪絨花萃取，能智慧調節肌膚油水平衡，使用後一整天都不泛油光、不脫妝。煙霧級細緻粉體一拍即柔焦，毛孔瞬間隱形。

#ODDism邀來可愛恐龍

▲ODDism 盡情迷絨唇釉特別版禮盒內容相當豐富。

超人氣IP JOGUMAN也與ODDism合作推出「盡情迷絨唇釉特別版禮盒」，JOGUMAN由幾隻可愛的草食恐龍組成，其中主角Brachio與臘腸狗Woody的呆萌日常更是令人印象深刻！禮盒內還附贈超可愛的愛心手機支架，滿額再送Q萌恐龍吊飾，從妝容到配件都搭配好，送給姐妹或自己收藏都值得。

INTEGRATE × 三麗鷗聯名

▲INTEGRATE攜手三麗鷗推出的光透素裸顏美肌乳。

INTEGRATE × 三麗鷗人氣角色一次到齊，攜手Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗及酷企鵝推出聯名包裝，萌力爆棚！指定聯名組合更附贈限量「盲盒磁鐵夾」一個，每天化妝都像拆禮物般充滿驚喜。。



#Millis攜手迪士尼米妮

▲Millis 迪士尼米妮系列 瀏海蓬蓬蜜粉。

Millis 推出的迪士尼米妮系列的瀏海蓬蓬蜜粉，就是為了解救條碼頭女孩而生。主打皮脂吸附與自然不泛白的配方，輕拍一下就能讓油膩瀏海瞬間回春，恢復蓬鬆空氣感。小巧瓶身設計方便隨身攜帶，維持一整天的清爽髮型。