CASETiFY × 村上隆「KAIKAI AND KIKI」限定系列　超可愛盲盒手機秒變潮

▲CASETiFY × 村上隆「KAIKAI AND KIKI」聯名系列將登場。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

CASETiFY 再次攜手日本當代藝術家村上隆，推出「KAIKAI AND KIKI」主題的配件聯名，把手機、行李箱都變成潮流畫布；而 Samsonite 則聯手塗鴉藝術家 Vexx，把經典行李箱變身為「日與夜」雙面風格的行動藝術品。兩款聯名均採限量發售，從設計到功能都不馬虎，也有不少讓人忍不住想入手的小亮點。

CASETiFY × 村上隆：「KAIKAI AND KIKI」限定系列

CASETiFY 再度攜手村上隆，這次主角換成了他筆下活潑又帶點淘氣感的雙生角色「KAIKAI」與「KIKI」。兩位角色靈感來自日本傳統藝術的「怪怪奇奇」美學，外型可愛又帶點衝突感。這次聯名系列不只是單純圖樣印刷，而是從配色到材質都細節滿滿，首次登場的粉色相機環手機殼實在太可愛，馬上成亮點，還有限定粉紅色 Bounce 行李箱，讓熱愛藝術風格的人能一次擁有。

系列商品包括耳機保護殼、手機吊飾、收藏卡卡套、Apple Watch 錶帶還有造型人偶盲盒。 「KAIKAI AND KIKI 手機造型人偶盲盒」內含原色、經典黑白、及復古棕色調的獨家人偶，分別推出 KAIKAI 和 KIKI 兩個角色造型、各三種顏色共 6 款，可輕鬆黏貼在手機殼或任何裝置上，放在手機上吸睛度百分百，兼具收藏跟實用功能。

「KAIKAI AND KIKI Snappy 收藏卡卡套」以限定版粉紅色作為設計主色，展現 KAIKAI 和 KIKI 的鮮明個性，隨時都能吸附於手機背面方便使用。「KAIKAI AND KIKI」限定系列將於 7／17 正式開賣，單品售價從1,600元至30,300元不等。

Samsonite × Vexx：「Day & Night」C-Lite 聯名系列

行李箱品牌 Samsonite 找來比利時塗鴉鬼才 Vexx 合作，把經典的 C-Lite 系列變身為行走的畫布。聯名主題「Day & Night」分別代表兩種旅程心情，白天款「Daylight」用飽和繽紛的顏色呈現早晨的活力與童趣；夜晚款「Nightfall」則以深色底結合神秘塗鴉，彷彿夜空中的夢境星河。





除了外型吸睛，C-Lite 系列本身以實用著稱，行李箱使用 Curv 專利材質打造，兼具輕盈與耐用，28 吋箱體僅重 2.8 公斤，還有 TSA 海關鎖、雙輪設計和多層內袋，兼顧旅行中最需要的安全與便利。內襯也暗藏塗鴉彩蛋，包括 Vexx 特別將 Samsonite 經典 Logo 融入圖騰之中，呼應「旅行即探索」的品牌理念。





此系列推出 20 吋與 28 吋兩種尺寸選擇，售價分別為 20,800 元與 26,800 元，已在全台指定 Samsonite 門市與官網同步上市，採限量販售。