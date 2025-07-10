無印良品開手搖飲店！單杯60元起杯款好文青　限時3個月登場

▲無印良品「cha POP UP STORE」在信義區開張。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

無印良品也賣起手搖飲！業者宣布即起至 9／30，在台北松高門市一樓開設期間限定的「cha POP UP STORE」，主打「從土地搖出一杯台灣風味」，每日限量供應共十款茶飲，單杯60元起，此外還有「吟釀系列」讓你微醺紓壓也能是文青風！

「cha POP UP STORE」快閃店以台灣島嶼與茶葉意象為靈感設計空間，推出三大主題飲品系列，包括原葉茶、國產豆奶與微醺吟釀，主打的「原茶系列」全部採用無糖原味，強調茶葉原始風味，包括晨露青茶、茉雨綠茶、桂暖烏龍、烏焙黑茶與多穀野茶，每杯均為 500ml，售價均為 60 元。茶葉皆來自台灣各地，透過當地職人製茶工藝呈現地區風土。

針對偏好風味變化的消費者，店內也推出「豆奶清爽系列」，將茶與豆奶結合，帶出不同層次的口感。例如以桂暖烏龍與紅豆豆奶調和的「桂暖紅豆奶」，以及烏焙黑茶搭配烤地瓜豆奶的「地瓜焙豆奶」，售價均為 95 元，口感濃郁滑順，是茶飲與豆香的融合新體驗。

喜歡微醺風味的大人也有新選擇，「吟釀系列」則是本次較為特別的亮點。該系列以台灣在地清酒品牌「dita 力大吟釀」為基底，結合綠茶、鮮乳、檸檬氣泡水或抹茶，創造出三款別具風味的酒精茶飲，包括「茉香奶吟釀」、「氣泡檸吟釀」與「抹茶吟釀」，每杯售價為新台幣 270 元，提供不同層次的茶酒融合感受。

業者表示，快閃店也同步販售以茶粉、茶葉再利用開發的點心商品，像是桂花烏龍茶糖、金萱茶米菓等，預計 8 月還將推出茶香豆干系列。現場還設有茶文化主題展覽「從土地搖出一杯台灣風味」，讓消費者從視覺、嗅覺到味覺全方位體驗台灣土地與飲食的連結。

而外帶杯也充滿濃濃的無印簡單自然風格，顧客自備環保杯可享 5 元折抵優惠，其使用的吸管則採茶纖維製成，可自然分解。「cha POP UP STORE」即起至 9／30 於微風松高一樓營運，有興趣的消費者不妨親自走訪，感受從在地茶葉出發的夏日飲品新風貌。

瑪黑家居近期位於台北敦南的門市正式換上第三代「個人風潮」店型，新空間以「透光礦場」為靈感，藉由石材質地、金屬構件和半透明壓克力，營造既粗獷又浪漫的法式工業風。最大亮點是與被譽為「首爾法式天花板」的生活風格品牌 HÔTEL 827 合作的台灣首間快閃店，即日起進駐店內。HÔTEL 827 以巴黎旅人的隨性品味聞名，販售從復古海報到香氛小物的各式日常選品。

業者表示，7 ／1 至 7 月底，購買任一款 HÔTEL 827 商品單筆消費滿 1,000 元，並於 IG / Threads 限動打卡，即可獲得品牌髮夾、單筆消費金額滿 2,000元，即可獲得品牌髮梳、單筆消費金額滿 5,000元可再折 200元。