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巴黎高訂周／Balenciaga設計師十年謝幕！建築感廓形回起點、告別信超催淚

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記者鮑璿安／綜合報導

昨10日傍晚於巴黎發表的 Balenciaga 第54季高級訂製系列，可說是時尚圈相當矚目的一季，因為這也是 Demna 擔任藝術總監期間的最後一舞，寫下屬於Demna 十年時代的句點，也進一步展現 Demna 對 Cristóbal Balenciaga 精神核心的深刻理解與延續。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲ Balenciaga 第54季高級訂製系列設計上則從「La Bourgeoisie」布爾喬亞風格中汲取靈感，展現剛毅結構與建築式輪廓 。（圖／品牌提供）

本季造型圖取景自巴黎各角落，代表著Demna時尚生涯開始的地方，他在給Balenciaga 最後一封信中提到：「這個系列是我在 Balenciaga 十年生涯的完美收官之作，在追求我們永遠無法企及的完美之路的征程中，我已盡可能接近那個至高目標 — 這正是 Cristóbal Balenciaga，品牌創始人所定義的精神核心。」

設計上則從「La Bourgeoisie」布爾喬亞風格中汲取靈感，展現剛毅結構與建築式輪廓，誇張沙漏型廓形以重新設計的束身馬甲完成，擁抱身體的同時也體現極簡精神。每件服裝無不充滿戲劇張力，如採用科技絲打造的超輕量飛行外套、細緻剪裁的風衣、無側縫的羽絨服與喀什米爾，從穿著理念進化成遙不可及一般，將高級訂製推向未來。首款巴黎世家高級訂製運動鞋，一雙標準慢跑鞋也誕生了。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

Demna 也透過設計向 Balenciaga 傳奇時代致敬，其中一套Danielle Suit 複刻了 Balenciaga 先生摯愛的模特兒 Danielle Slavik 於 1967 年穿過的一套千鳥格套裝，以 Cristóbal Balenciaga 獨有的品牌態度進行精心裁剪和製作。壓軸出場的 Eliza 身穿一襲以帽飾工藝製成的無縫蕾絲禮服，極簡純粹卻極致雕塑感，宛如藝術品。本季也見證品牌與那不勒斯手工裁縫合作的成果，九套中性「均碼」西裝在健美運動員體型上量身製作，由不同模特演繹，強調「身體決定服裝輪廓」的新訂製思維。此外，紀錄片中更可見工匠們如何為每一把耗時 200 小時打造的高訂扇子注入生命，其中包括來自百年扇坊 Duvelleroy 的復刻設計。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Kim金卡戴珊演繹了對 Elizabeth Taylor（伊莉莎白泰勒）的致敬 ，刺繡羽毛製成的仿貂皮大衣 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲泰星PP KRIT（PP） 。（圖／品牌提供）

Demna 的最後一場大秀，也是一場對好萊塢黃金時代迷戀的投射，從致敬瑪麗蓮夢露的黑色亮片禮服、到全身僅有一道縫線的粉色Debutante 禮服，每一套都蘊含過往與當代的對話，而話題人物Kim金卡戴珊演繹了對 Elizabeth Taylor（伊莉莎白泰勒）的致敬 ，刺繡羽毛製成的仿貂皮大衣，搭配上 Lorraine Schwartz 所提供、來自伊莉莎白泰勒私人的破千克拉珠寶，極盡奢華。最後，品牌團隊成員一一報出自己的名字作為配樂結尾，替 Demna 十年的創作旅程劃下深刻句點。

更多巴黎高訂周重點

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

在創意總監Matthieu Blazy執掌香奈兒的首秀來臨之前，昨8日登場的CHANEL 2025/26 秋冬高級訂製服系列，為品牌高訂系列問世110週年圓滿啟程，仍由創意工作室共同操刀，選址於巴黎大皇宮（Grand Palais）榮譽廳登場，以一場頌揚自然與鄉野的視覺詩篇揭開序幕。這一系列以自然色調為基底，涵蓋米白、象牙白、棕色與森林綠等，呈現秋冬服飾的靜謐氣質，猶如點播一段柔和綿長的舞曲，設計語彙則是從標誌性的斜紋軟呢出發，展現香奈兒高訂工坊的精湛工藝，結合bouclé圈圈紗、羽飾、金銀絲布等異材質交織，使其多層次又豐盈，不減飄逸仙氣。像是一套飾有刺繡辮飾緄邊的白色大衣洋裝，將傳統工藝轉化為現代語言。此外，斜紋軟呢更融入羽飾，營造仿真毛皮般的質感，分別運用於長褲套裝、長版大衣、刺繡披風外套與短版布勞森外套之中，體現功能性與時尚兼具的理念。

關鍵字：

巴黎, 高級訂製, Demna, Balenciaga

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