LIFE經典／智慧窗戶按個鈕「變鏡子」　反射陽光節能又省電

▲窗戶其實是建築中較為脆弱的一個部分。（圖／AI生成）

記者蔡惠如／綜合報導

炎熱的夏日午後，刺眼的陽光直射進來，讓你不得不拉起窗簾。但窗簾一拉，整個空間又顯得昏暗。是不是我們日常生活中常見的兩難？韓國的一項嶄新技術正試圖解決這個問題，讓窗戶不只是玻璃，而是能主動聰明調節光線與溫度的智慧系統。

這項技術由韓國科學技術院（KAIST）開發，正式名稱為「可逆電極沉積與電致變色鏡面」（Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror，簡稱 RECM）。其窗戶能根據使用者需求，在透明、遮光、鏡面反射三種模式間即時切換，想讓室內亮一點，按個按鈕就好、想阻擋熱氣或光害，窗戶能讓自己變成「鏡子」。

▲KAIST開發的智慧窗戶技術。（圖／翻攝韓國科學技術院KAIST官網）

傳統窗戶大多由玻璃製成，RECM 技術使用的並不單是一般玻璃，它的「窗戶」其實是一個多層結構的透明基板（可以是玻璃，也可以是透明塑膠基材），在上面鍍上多種特殊材料，例如氧化釩、氧化鎢，還有能產生反射效果的金屬離子，像是銀或銅。

這些材料的組合，能使窗戶具備三種模式：

透明模式：就是你熟悉的窗戶狀態，讓自然光毫無阻礙地穿透進來。



藍色模式：透過「電致變色」現象，產生微弱染色，阻擋一部分可見光和紅外線，不會讓房間變暗，但感覺會涼爽些。



鏡面模式：這是最酷的一種，當施加電壓後，窗戶會形成一層可逆的金屬沉積（例如銀），看起來就像一面反光鏡。它可以將外面的陽光和熱能直接反射出去，還能保護隱私，特別適合城市高樓居住。

其鏡面層不是靠太陽或氣溫變化觸發，而是使用者可隨時控制的。意味著你可以依照一天中不同時段、氣候甚至心情來切換窗戶狀態。今天想來點陽光就讓窗戶變透明，下午太熱就讓它變成反光鏡，不需要拉窗簾或減少開冷氣的機會。

為什麼這樣的窗戶值得期待？因為能源是一個全球性的問題。根據統計，建築物約有40%的能源消耗用在空調與暖氣上，而窗戶正是能量進出的主要通道。智慧型窗戶若能有效阻擋不必要的熱量進入或逸出，就等於替建築裝上一層「會思考的皮膚」。KAIST 的 RECM 技術能根據需要達到主動保暖、隔熱或遮光，這不只是節能，更是生活品質的提升。

此外，此技術還能防止都市中常見的「光害」問題，很多高樓的玻璃反射太陽或夜晚燈光，讓附近居民造成困擾。RECM 的鏡面層不僅是反光，還結合了內層的染色過濾功能，能同時反射與吸收不必要的光線。

真正能改變生活的科技，往往是貼近使用者、每天會碰到的物品。此技術引進新建築之後，窗戶不再只是透光的開口，而是一種主動參與生活節奏、調節環境品質的智慧夥伴。建築也不再只是冰冷的結構，而是會呼吸、會思考、會關心你的舒適空間。