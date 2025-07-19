夏天出油、脫妝其實是肌膚在喊渴！正確保濕5技巧　洗完臉30秒是關鍵

▲洗完臉後的保濕步驟要快狠準。（圖／取自emisuzuki_official IG）

圖文／CTWANT

別被汗水騙了！夏天最常見的「假保濕」現象，其實是肌膚早就乾到快脫皮，還以為自己只是出油？高溫＋冷氣＋紫外線會加速水分蒸發，導致膚況不穩、妝感不服貼、出油狂冒，根本就是「缺水型肌膚災難」。皮膚科醫師提醒，洗完臉後的30秒是鎖水黃金期，保濕步驟要快狠準才有用！

根據皮膚專家建議，想讓保濕真正有效，關鍵是「時機」與「方法」雙重到位，洗完臉後立即擦上保濕化妝水或精華液，能大幅提升吸收效果；若拖超過1分鐘，水分早就開始蒸發，後續保養形同虛設。除此之外，以下幾個生活Tips也能大幅提升肌膚的含水力：

✔每週固定濕敷2～3次補水面膜，密集修護。

✔妝前先補水，妝才不卡不浮。

✔長時間待冷氣房者，必備保濕噴霧或濕敷棉片。

✔每日飲水2000ml，內外雙補水。

✔睡前不熬夜，是讓保養有感的基礎。

▲保濕真正有效關鍵是時機與方法雙重到位。（圖／取自emisuzuki_official IG）

那麼，夏天到底該選什麼樣的保濕產品？答案就是「清爽、高滲透、快速吸收」！小編以下推薦幾款實測過、好吸收又不黏膩的保濕救星，從日常保養到曬後修護一網打盡。

倩碧水磁場嫩亮保濕煥膚精華

2025夏季全新登場！這款被暱稱為#水光小粉瓶的水磁場嫩亮保濕煥膚精華，是倩碧首度針對保濕＋亮膚＋煥膚三效合一設計的全新力作，質地清透不黏膩，卻能做到深層補水、穩定膚況、改善暗沉，都是因為裏頭添加有5%乳酸與高穩定複合維他命C，能有效代謝老廢角質、提升肌膚光澤，同時還結合科研級玻尿酸、蘆薈水的保濕成分，能打造出水感又透亮的「水光肌」。

▲倩碧水磁場嫩亮保濕煥膚精華30ml／2,000元、50ml／2,800元。（圖／吳雅鈴攝）

厲害的臨床數據就顯示，使用一次可讓肌膚水分含量提升128%，持續使用一週膚質更滑嫩、穩定，兩週後亮澤度與柔嫩度同步提升，可說是今年夏天最令人期待的新明星精華！

▲上臉後肌膚的潤澤透亮度馬上跑出來，真的是最佳理想膚質。（圖／吳雅鈴攝）

title.p®胜肽肌能水

冷氣重度依賴者必備神器！這款化妝水兼前導液的噴霧，添加MP68多益肽，能穩定膚況、舒緩泛紅，同時提升肌膚自我修復力。早上出門前、曬後回家、甚至化妝後都能補噴，無論天氣多悶熱，都能即時補水降溫，還不怕妝花，是夏天續命型保濕救援好物。

▲title.p®胜肽肌能水200ml／799元。（圖／品牌提供）

title.p®多益全效修護分子纖維面膜

每片面膜蘊含35g精華液，載體採用高效吸附的超親膚纖維材質，不滴不滑、服貼零死角之外，關鍵成分包括高濃度胜肽、神經醯胺、菸鹼醯胺與白樺蜜糖，不僅補水力強，還能改善暗沉、提升亮度，敷完真的有「做完光療課程」的感覺，曬後、熬夜、膚況鬧脾氣時敷一片超有感！

▲title.p®多益全效修護分子纖維面膜4片／799元。（圖／品牌提供）

Neogence玻尿酸水光保濕調理棉片

想保濕又懶得瓶瓶罐罐？這款調理棉片絕對是救星！雙分子玻尿酸深層補水，搭配95%高純度積雪草苷即刻舒緩，還能濕敷妝前穩定膚況，更棒的是連棉片設計都貼合亞洲人臉型，一片抵三瓶，擦拭、濕敷、修護一次到位，是居家保養的神隊友。

▲Neogence玻尿酸水光保濕調理棉片80片／700元。（圖／品牌提供）

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