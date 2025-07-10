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ISSEY MIYAKE「一塊布鞋履」首度聯名CAMPER！流動褶皺超舒適

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記者鮑璿安／綜合報導

ISSEY MIYAKE 與西班牙鞋履品牌 CAMPER 聯名推出的全新鞋款「Peu Form」，正式為 2025/26 秋冬注入一股充滿未來感與感官詩意的能量。這是兩大品牌首次合作，以高度原創性與材質語彙，呈現前所未見的足下造型！

▲ISSEY MIYAKE「一塊布鞋履」 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE「一塊布鞋履」 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE「一塊布鞋履」 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE「一塊布鞋履」 。（圖／品牌提供）

▲鞋履由現任設計師近藤悟史(Satoshi Kondo)操刀設計，本次聯名的核心精神，呼應 ISSEY MIYAKE 經典的「一塊布」（a piece of cloth）設計理念 。（圖／品牌提供）

鞋履由現任設計師近藤悟史(Satoshi Kondo)操刀設計，本次聯名的核心精神，呼應 ISSEY MIYAKE 經典的「一塊布」（a piece of cloth）設計理念，將單一塊義大利頂級皮革柔軟地包覆雙足，並以流動的摺皺與自然垂墜的輪廓，形成有如第二層肌膚般的視覺張力。鞋面與鞋身採無結構設計，隨腳型貼合變化，展現極簡卻極具雕塑感的線條。

「Peu Form」名稱中的「Peu」來自 CAMPER 發源地馬約卡島（Mallorca）方言，意指「腳」；而「Form」則映照 ISSEY MIYAKE 探索「身體與布料」互動的核心命題，傳遞「穿著應如生活般自然流動」的設計哲學。系列包含兩款鞋型，低筒穆勒鞋與包覆性踝靴，皆可靈活收納、易於穿脫，完美融入日常與旅途所需的輕便感。配色方面則涵蓋黑、白、克萊因藍與 CAMPER 招牌紅，色彩語言簡潔卻飽含力量。Peu Form 將於 7 月 15 日起於全球指定 ISSEY MIYAKE 與 CAMPER 通路上市，亦同步登陸 isseymiyake.com。

同場加映

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ GEL-KINETIC FLUENT x SHUSHU/TONG 預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作。（圖／品牌提供）

ASICS SportStyle最新合作對象SHUSHU/TONG相信很多人不陌生，大陸設計師雷留樹和蔣雨彤於2015年在上海創立，結合女性夢幻風格打造時下叛逆風格單品，成為韓星Jennie愛牌之一。這次為鞋履GEL-KINETIC FLUENT融入浪漫蕾絲與高科技結構，結合女性視角與潮流語彙，鞋身佈滿細緻手工蕾絲，詮釋柔美與速度的「對比共生」。中底搭載FF BLAST PLUS、Scutoid GEL等高端科技，提供全天候舒適腳感，預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980。GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作，以極簡白為主調，搭配可視化GEL與TRUSSTIC科技元素，強調實用主義與高端質感，由INVINCIBLE獨家販售，建議售價NT$7,080。

關鍵字：

時尚, 設計, 聯名鞋款, 未來感, 鞋履

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