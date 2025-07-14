包開箱／李惠利曬Ferragamo新Hug水桶包！雙環扣飾搭小口袋成辨識度元素

記者鮑璿安／綜合報導

擁有百年歷史的義大利品牌 Ferragamo過去給人成熟優雅的印象，在創意總監Maximilian Davis執掌下終於翻開新篇章，不僅延續義大利皮革工藝的卓越血統，更透過現代化設計語言展現摩登態度，自他上任以來就火紅至今的HUG BAG「擁抱包」，在本季搖身一變為多口袋水桶包，更是時尚迷不可錯過的新寵兒。

創意總監Maximilian Davis設計風格更偏向簡約現代化，HUG BAG已經成為品牌每一季的主推款式，包如其名，以擁抱為初衷設計，保齡球包外型，綴以雙側由袋身後方環繞至前方的兩條Gancini金屬飾帶為其特色，彷彿從背後擁抱般環抱著包包，率性廓形又結合了柔軟的觸感，充分展現現代女性的多樣面貌。這款迷你水桶包融合時尚設計與柔軟的紋理感皮革，尺寸小巧，風格不凡，正面口袋綴飾Hug釦飾，展現品牌風範，採用抽繩開合設計，設有提把與可調式肩帶，帶來芭蕾舞粉、焦糖棕色以及黑色基本款式，是都會外出的百搭之選。



▲Ferragamo Hug系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

值得一提的是「Gancini」元素是品牌獨有的雙環扣飾符碼，靈感源自佛羅倫斯總部大樓外側的環型鍛鐵古董裝飾，建築前身是義大利中世紀時期的私人宮殿「Palazzo Spini Feroni斯皮尼費羅尼宮」，當時的人們會在牆面建造不同的鍛鐵勾扣來拴住馬匹。FERRAGAMO取此象徵，從服裝、圍巾以及各式包款、腰帶、鞋履等配飾中都可見這一元素，水桶包的兩個外側口袋也結合了「Gancini」，通過轉動鬆開扣飾，能夠收納小物，更增添簡約美感。

高圓圓與李惠利分別以截然不同的風格，完美詮釋FERRAGAMO Hug水桶包的時髦可塑性，高圓圓選擇以清爽的夏日度假風亮相，身穿印花絲巾式背心搭配蕾絲長裙，所選的黑色Hug水桶包低調不搶戲，卻為整體造型增添一抹洗鍊感，襯托出她自在悠然的城市漫遊氛圍。李惠利則以俐落幹練的卡其色洋裝現身，結構感分明的剪裁呼應她一向鮮明的時尚個性，搭配棕色Hug水桶包展現率性中帶有溫潤質感的魅力，無論是提握於手中還是肩背方式，都讓整體造型更顯立體層次。





▲李惠利、高圓圓 。（圖／翻攝自IG、微博）

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比利時國寶品牌的Delvaux，全新 Pin Twist 手袋延續了經典的設計語彙，加入更多靈活轉換的細節，最具代表性的特色便是可調式的雙肩帶設計，讓使用者可依照場合或穿搭需求變化，除了短背、長背、斜背、肩背或手提等，創新加入了可拆卸的「D」形金屬鍊條，品牌Logo符碼變成了低調的肩帶，變長變短全看個人喜好，可以如同幸運餅乾一樣向上收起、亦可將肩帶當成垂墜吊飾，數一數竟然有多達10種不同搭配方式，更為日常造型注入一絲玩味與華麗感。





▲ 邵雨薇、宋芸樺拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／翻攝自IG）







▲Pin Twist 共推出六種配色從百搭中性色調到亮眼夏季色彩，為不同性格的使用者提供更多選擇 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）