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RICHARD MILLE致敬利曼經典賽　打造限量錶飆賽車魂

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▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE從2002年起成為Le Mans Classic利曼經典賽的主要合作夥伴，熱情參與今年賽事。（圖／品牌 提供，以下同）

時尚中心／台北報導

第12屆Le Mans Classic利曼經典賽甫圓滿落幕，自2002年起成為這一項每兩年舉辦賽事合作夥伴的RICHARD MILLE，再度熱情參與，並推出全球限量150只的RM 30-01 Le Mans Classic腕錶，致敬Le Mans Classic利曼經典賽，錶款融入此盛事的代表性的綠色與白色配色，並點綴橙色細節，充滿活力的設計呼應賽事的澎湃激情。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲Le Mans Classic利曼經典賽吸引約 1,000名車手競逐爭取榮譽。

今年7月3日至6日於13.6 公里長的傳奇薩爾特賽道舉行的第12屆Le Mans Classic利曼經典賽，共吸引約1,000名車手駕駛曾在1923年到1981年間曾參與利曼24小時耐力賽的賽車，在6個不同歷史時期的分組中奔馳，競逐冠軍榮譽；賽場及周邊區域則展出來自約80個品牌、200多個汽車俱樂部以及私人藏家的9,000多輛經典賽車，吸引全球超過20萬人次共襄盛舉。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲第12屆Le Mans Classic利曼經典賽於13.6 公里長的傳奇賽道薩爾特賽道舉行。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲ 車手駕駛古董車於賽道上奔馳。

RICHARD MILLE致敬機械之美、頌揚輝煌歷史，不僅從2002年起成為Le Mans Classic利曼經典賽合作夥伴，品牌共同創辦人Dominique Guenat之子Maxime Guenat傳承父輩精神，更親自下場駕駛賽車奔馳，展現一脈相承的賽車魂。RICHARD MILLE也繼續維持自2008年起為每一屆Le Mans Classic利曼經典賽打造專屬限量時計的美好傳統，今年推出RM 30-01 Le Mans Classic限量錶，以鈦合金錶圈和底蓋搭配綠色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼，呼應賽事的經典色，橙色點綴的時標與錶冠則更添動感活力。

▲▼ Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE推出RM 30-01 Le Mans Classic腕錶，限量150只 。

▲▼ Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RM 30-01 Le Mans Classic腕錶以鈦合金錶圈和底蓋搭配綠色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼。

賽車元素亦完美融入RM 30-01 Le Mans Classic限量錶設計之中，超大日期窗周圍點綴綠白方格旗幟圖案，藍寶石水晶錶背鐫刻Le Mans Classic經典標誌，搭配宛如賽車通風口設計的綠色橡膠錶帶；而內載的RMAR2自動上鍊機芯也如同賽車般精密構建，新增24小時計時盤，特別是數字「16」以綠色呈現，象徵傳奇耐力賽的發車時刻（又稱「綠旗時 刻」），彰顯RICHARD MILLE的設計巧思。

▲▼ Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RM 30-01 Le Mans Classic腕錶透明底蓋顯露 如RMAR2自動上鍊機芯。

細細欣賞RM 30-01 Le Mans Classic限量錶鏤空面盤，讓人聯想到賽道的蜿蜒軌跡，11時位置的離合器嚙合狀態指示器可顯示自動擺陀的當前狀態（on為上鍊、off為 分離），藉由錶冠可切換不同模式，而從鈦合金橋板與鏤空底板則可讀取55小時動力儲存資訊。整只錶完美融合RICHARD MILLE高端製錶工藝與卓越設計，由內而外盡顯賽車精神。

▲▼ Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE 如同賽車精密構建的RMAR2機芯。

▲▼ Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RMAR2機芯 採用離合式可變幾何結構擺陀。

關鍵字：

RICHARD MILLE

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