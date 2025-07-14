日本最火辣女神「菜菜緒」狂練背肌太性感　維持身材日常好習慣公開

▲菜菜緒多次拿下「最理想身材女星」冠軍。（圖／取自nanao_official IG，下同）

圖文／CTWANT

被封為「牛仔褲女王」的日本女星菜菜緒，不僅擁有令人羨慕的九頭身比例，還多次拿下「最理想身材女星」冠軍。私下的她也不藏私，常在社群上大方分享辣照與身材管理方式。究竟她是怎麼維持這樣完美體態？一起來解密她的私房瘦身法！

菜菜緒減肥方法：睡眠就是最強燃脂劑

菜菜緒認為「睡得好，瘦得快」不是迷思，而是減脂關鍵。她每天都會確保充足睡眠，不熬夜、不打亂作息。因為當睡眠不足時，體內的「瘦素（Leptin）」分泌會受到抑制，導致食慾變強、新陳代謝變慢，長期下來容易發胖。根據研究，充足睡眠甚至每天可額外消耗約270大卡熱量，是不動也能默默變瘦的秘密武器。

菜菜緒減肥方法：飲食清淡高蛋白，晚上8點後不進食

菜菜緒在飲食上採取「低糖、低脂、高蛋白」原則，並以天然食材為主。她偏好攝取像是雞胸肉、豆腐、白魚、雞蛋白等優質蛋白來源，搭配大量蔬菜與新鮮水果。不僅如此，她也嚴格限制進食時間，習慣在晚上8點前結束所有正餐與點心，避免因宵夜攝取額外熱量，守住體態防線。

菜菜緒減肥方法：每週運動4～5天，結合有氧與重訓

為了維持良好的體態與高代謝，菜菜緒每週會進行4至5次運動，每次至少1小時，內容涵蓋有氧運動如跑步、跳繩、舞蹈，搭配皮拉提斯、瑜伽及啞鈴等肌力訓練。她認為，單靠有氧是不夠的，必須加上重量訓練，才能有效提高基礎代謝、塑造更結實緊緻的曲線。近期更分享狂練背肌、上半身線條，讓人看到健美身材比紙片人更性感。

菜菜緒減肥方法：極度重視臀部線條，深蹲＋保養雙管齊下

菜菜緒曾分享自己對臀部線條的講究程度，從訓練到保養都不馬虎。她會安排深蹲、腿抬高、爬樓梯等動作來強化臀腿肌群，避免臀部鬆垮下垂。而在日常生活中也非常注意細節，例如坐著時會加軟墊避免皮膚摩擦造成橘皮，且從不翹腳，並每日為臀部按摩保養。她相信，維持身材不只是練出來的，更是一種全方位的生活態度。

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