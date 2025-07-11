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最近眼睛霧茫茫？營養師分享「護眼蔬果飲」　一天一杯超有感

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▲▼營養師分享「護眼蔬果飲」　一天一杯超有感 。（圖／Unsplash）

▲眼睛老化速度之快，預防絕對勝於治療。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

別以為視力模糊可不是老年人的專利，現代人離不開3C，眼睛容易負荷過度，眼睛老化年齡再下修，聽聽營養師高敏敏教你怎麼吃對眼睛好，另外更不藏私公開護眼食譜，幫你守護視力。

▲▼營養師傳授「護眼飲品食譜」。（圖／Unsplash）

除了睡覺休息時間以外，大部分的人都緊盯著3C不放，導致用眼過度，長時間下來，視力也會跟著模糊，營養師高敏敏教你補充5大護眼營養素，跟著吃就沒有錯！

#Omega-3

減少眼睛乾澀，保護感光細胞。

#花青素

促進血液循環，同時幫助降眼壓。

#維他命C

防止眼睛老化，更有效預防白內障提早報到。

#葉黃素＋玉米黃素

能夠幫助吸收藍光，保護黃斑部。

#維他命B群

幫助舒緩眼球血絲，修復視神經。

▲▼營養師傳授「護眼飲品食譜」。（圖／Unsplash）

如何快狠準幫眼睛補足營養呢？營養師高敏敏也提供護眼飲品食譜，單吃或是打成果汁就很方便。

護眼飲品食譜：紅蘿蔔1/3根＋菠菜川燙一小把＋冷凍莓果一大匙＋堅果一小把＋優酪乳一杯

▲▼營養師傳授「護眼飲品食譜」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師最後也提醒，眼睛長時間接觸藍光，容易對眼睛的傷害增加、視力損傷、青光眼、黃斑部病變、白內障等機率，因此記得用眼50分鐘就要休息10分鐘，可以多看看外面遠方，幫助放鬆眼睛睫狀肌，工作之餘也要記得休息，同時補充對的飲食很重要。

關鍵字：

護眼, 營養, 眼睛, 保健, 飲食

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