營養師點名「10大感光食物」　攝取過多會加速曬黑

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

夏季豔陽讓人一下子就曬黑，除了勤塗防曬和撐傘，原來連吃進去的食物都會影響你會不會曬更黑，營養師高敏敏分享10款高感光食物，建議夏季更要小心攝取，以免一曬就讓膚色黑很多階。

營養師高敏敏表示，容不容易曬黑和吃進去的食物也有關，許多人在夏季為了養顏美容，可能會補充芹菜汁、胡蘿蔔汁、檸檬水等飲品，但是若你本身為敏感體質，再搭配大量的感光食物，在毒辣太陽照射下，恐怕黑得更快。

高敏敏也點名10個高感光食物，水果類包括木瓜、無花果、柑橘、芒果、檸檬，蔬菜類則包括芹菜、韭菜、香菜、九層塔、胡蘿蔔，以上蔬果雖然本身營養豐富，但因含有光敏感成分，像是呋喃香豆素、維生素C等抗氧化營養素，對光特別敏感，就很有可能讓黑色素跑出來，建議晚上吃較安心。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

但想要加強美白，挑對營養素補充當然也管用，營養師也貼心列出4款營養素，讓肌膚更勻亮，像是像奇異果、酪梨、番茄、紫米、藍莓、櫻桃、黑芝麻、番茄糊等都是防曬好幫手喔！

#維生素C

維生素C可阻擋黑色素的形成，同時還能刺激膠原蛋白生成，讓肌膚透亮Q彈不乾扁。

#維生素E

維生素E有助於穩定細胞、減少曬太陽後皮膚的損傷。

#花青素

花青素是強力抗氧化劑，能保護血管、淡化暗沉，讓膚色更勻亮。

#茄紅素

茄紅素能幫助吸收紫外線，減少曬完皮膚泛紅發炎，像天然防曬盾牌，