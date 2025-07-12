屈臣氏曝4大保養美妝趨勢　「健康美」成為全民目標

▲保養美妝趨勢瞬息萬變，「健康美」成為全民目標。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

屈臣氏日前公布2025健康美麗大賞得獎名單，並同步分享4大年度風向趨勢，從保健生活化、彩妝簡化，到醫美保養普及與面膜進化，全面呈現藥妝市場的變化與選品方向，讓消費者可以聰明做選擇。

#將保健視為日常保養一部分

屈臣氏專業藥師分享，現代人隨著工作壓力與生活節奏的加快，保健品也正朝向「精準補給」與「生活情境對應」兩大方向發展。例如為了改善睡眠品質與舒壓放鬆，添加鎂與 GABA 的助眠配方成為高壓失眠族的新寵；運動族群則偏好補充牛磺酸等成分以提升運動表現與代謝力；上班族與學生則因長時間久坐出現代謝遲滯，讓益生菌成為長青熱銷商品。

#彩妝走向多功能合一

彩妝市場迎來「化繁為簡」的結構性轉變，年輕世代不再追求厚重修飾，而是渴望展現肌膚原生紋理，帶動「清透感」成為主流趨勢。產品型態亦同步簡化，「一支多用」的多功能設計蔚為風潮，唇頰霜、眼頰棒等多功能產品，不但減少攜帶負擔，也讓妝容更具自由度與風格延展性。化妝手法方面，也從傳統刷具轉向指腹暈染與少步驟上妝，讓彩妝從專業化走向日常化，強化「快速完成、自然有感」的實用訴求。

#不進診所的全民類醫美保養

醫美概念不再侷限於診所療程，而是走進日常保養的瓶瓶罐罐中，標榜使用PDRN、外泌體、微針技術等高效成分及原理的保養品，讓消費者即便不進診所，也能擁有接近療程級的保養效果。搭配導入、冷敷等家用美容儀器的使用頻率提升，更強化居家修護的儀式感與效果。

#面膜使用多元的彈性選擇

敷面膜的方式正悄悄改變，從過往單一形式走向多元、彈性與「個人化節奏」。保養棉片、凍膜、泥膜、撕拉式、自調型等多元劑型陸續出現，從全臉覆蓋到局部加強應用，不少品牌更推出與精華液搭配使用的混合式面膜，讓消費者可依照膚況需求靈活選擇，滿足不同情境下的彈性保養。