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Jennie露纖腰新美照！adidas經典Superstar回歸「入手女神全套運動裝」

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記者鮑璿安 ／綜合報導

人氣女團BLACKPINK最近迎來回歸，而成員Jennie近日登上adidas Originals 最新全球宣傳企劃《SUPERSTAR：The Original》，鏡頭以黑白的視角捕捉下Jennie具有張力的詮釋，以極簡黑白美學致敬經典鞋款Superstar，同款單品詳細解析給你聽！

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie身穿經典 Firebird 運動套裝，搭配復刻版 Superstar II 球鞋 。（圖／品牌提供）

此次廣告大片由法國攝影師暨導演 Thibaut Grevet 掌鏡，透過黑白鏡頭語彙聚焦 Superstar 作為跨世代文化圖騰的地位，Jennie身穿經典 Firebird 運動套裝，搭配復刻版 Superstar II 球鞋，以充滿力量的姿態現身，展現她在音樂、時尚與街頭文化間遊走自如的獨特魅力。

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals x SUPERSTAR The Original FIREBIRD TT NTD2,890；adidas Originals x SUPERSTAR The Original SUPERSTAR II NTD3,290 。（圖／品牌提供）

Superstar 誕生於籃球場，隨著嘻哈與滑板文化發展，在街頭掀起廣大迴響。此次改版的 Superstar II 採用加厚鞋舌與復古鞋面設計，強化90年代末的文化語彙，延續它作為藝術家與潮流先鋒共同語言的歷史。而 Firebird 運動外套與長褲則是自1967年問世以來便深受青睞的經典單品，Jennie在本次廣告中的造型以運動內衣搭配 Firebird 外套，露出腰部線條，再以寬版運動長褲打造街頭感，腳踩 Superstar II 則為整體穿搭注入復古與現代交融的節奏。她以簡單俐落的造型展現強烈個人態度，完美詮釋「Original Icon」的定位。

同場加映

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ GEL-KINETIC FLUENT x SHUSHU/TONG 預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作。（圖／品牌提供）

ASICS SportStyle最新合作對象SHUSHU/TONG相信很多人不陌生，大陸設計師雷留樹和蔣雨彤於2015年在上海創立，結合女性夢幻風格打造時下叛逆風格單品，成為韓星Jennie愛牌之一。這次為鞋履GEL-KINETIC FLUENT融入浪漫蕾絲與高科技結構，結合女性視角與潮流語彙，鞋身佈滿細緻手工蕾絲，詮釋柔美與速度的「對比共生」。中底搭載FF BLAST PLUS、Scutoid GEL等高端科技，提供全天候舒適腳感，預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980。GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作，以極簡白為主調，搭配可視化GEL與TRUSSTIC科技元素，強調實用主義與高端質感，由INVINCIBLE獨家販售，建議售價NT$7,080。

關鍵字：

Blackpink, Jennie, adidas, 廣告, 街頭

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