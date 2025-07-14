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江蕙回歸演唱會金色仙袍來自夏姿訂製！耗時2個月鳶尾花禮服細節曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

封麥9年後重返舞台的台語天后江蕙，於日前盛大登場的《無．有》演唱會驚艷歌迷，造型方面也是天后等級，來自設計師品牌 SHIATZY CHEN 夏姿・陳 為其量身訂製的金蔥透紗鳶尾花禮服，柔光中閃爍的金線與刺繡圖騰，加持出迷人的聲光效果，讓全場觀眾聽得如癡如醉。

▲▼ 江蕙 。（圖／品牌提供）

▲▼ 江蕙 。（圖／品牌提供）

▲江蕙這套「金蔥透膚刺繡禮服」由夏姿團隊耗時兩個月、全手工打造 。（圖／品牌提供）

這套「金蔥透膚刺繡禮服」由夏姿團隊耗時兩個月、全手工打造，靈感融合18世紀維多利亞風格與東方古典官服的斗篷廓形，採用品牌經典的烏干紗材質，搭配披覆式設計與中式立領，呈現出剛柔並濟的女性姿態。外層斗篷式紗袍隨舞台燈光閃爍，展現空氣感與高級氛圍，脫去後露出內層透紗高衩禮服，如花苞綻放，蘊含「含苞待放」的設計寓意，寓意江蕙重返舞台的嶄新姿態。

▲▼ 江蕙 。（圖／品牌提供）

▲▼ 江蕙 。（圖／品牌提供）

▲整套服裝最大亮點來自大面積採用參針刺繡工藝描繪的鳶尾花圖騰 。（圖／品牌提供）

值得一提的是，整套服裝最大亮點來自大面積採用參針刺繡工藝描繪的鳶尾花圖騰，以紫、藍、橘三色相互交錯，搭配金蔥線條與亮片點綴，圖案不僅延伸至禮服裙襬，甚至連腳上靴款也一體設計。夏姿・陳團隊並特別記錄下這套服裝的製作歷程，從立體剪裁到繡工，每一針一線都凝聚了對工藝美學的極致追求。

同場加映

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior x Lewis Hamilton 系列發表，天王周杰倫在香港演唱會上當成舞台服演出，（圖三）SEVENTEEN 成員珉奎則在機場穿搭中亮相 。（圖／品牌提供）

在近日香港演唱會上，天王周杰倫則是以 Dior x Lewis Hamilton 系列的淺灰西裝登場，西裝外套採用高訂手工剪裁，透過加寬肩線、流線輪廓呈現出剛柔並濟的現代紳士感，該系列以「非洲未來主義」為設計核心，重新定義現代男士的風格語彙。本系列由客座設計師、Dior 品牌大使、七屆 F1 世界冠軍 Lewis Hamilton 親自操刀，整體系列以高級訂製的剪裁語言包裹著運動與街頭機能，服裝採用義大利與法國工坊製作。西裝、飛行員外套、運動連身套裝在結構上皆做出簡約有力的輪廓線條，像是標誌性的Oblique 斜紋夾克在本系列中去除了翻領，設計更似一件開襟針織衫。豹紋花呢圖案成為貫穿全系列的元素，展現非洲未來主義與 Dior 歷史主義的交會精髓。

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲整體系列以高級訂製的剪裁語言包裹著運動與街頭機能，展現非洲未來主義與 Dior 歷史交會精髓 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

江蕙, 夏姿, 禮服, 演唱會, 驚艷

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