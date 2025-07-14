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【廣編】BIG BANG系列20週年UNICO限量版　一錶切換正裝與運動場景

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BIG BANG系列20 週年UNICO限量版鈦金陶瓷計時碼表（圖／Hublot 宇舶錶提供）

【廣編特輯】

圖、文／Hublot 宇舶錶提供

在風格不設限的時代，健身房早已成為另一種展現品味的社交場域。Hublot 宇舶錶洞察到現代男士對「一錶轉場」的渴望，從辦公室到健身房，無須更換，即可自信應對各種場合。Big Bang 20週年UNICO鈦金陶瓷計時碼錶，結合輕盈舒適的材質與立體結構設計，勾勒手腕線條之餘，也撐得起整日造型節奏。無論何時何地，配戴者都能展現最佳狀態，讓生活與風格始終同步。

宇舶推出 Big Bang 20週年 UNICO 鈦金陶瓷計時碼錶，採用多層次立體錶殼結構，錶殼擴增至43mm，搭配流線型內縮式錶耳，視覺上更具立體張力。能勾勒手腕線條，放大肌肉輪廓與動能張力。不僅是風格的點綴，更是整體造型的延伸與態度的體現。無論是健身房中的自律訓練、城市夜晚的社交聚會，或是戶外運動場上的動感時刻，這枚腕錶都能讓配戴者自信轉場，不只是傳統的正裝時計，更是一件能跟上生活強度的實戰型時尚配備，讓精品真正走入日常，風格隨行，自然有型。

作為宇舶的代表作，Big Bang系列自問世以來便憑藉其搶眼外型深受潮流鐘錶藏家喜愛。今年推出的 20 週年限量版，延續經典設計語彙，錶款搭載品牌自製 HUB1280 UNICO 自動上鍊飛返計時機芯，具備高精準的計時反應與流暢的操作手感，支援飛返功能，特別適合高節奏、多段計時需求的運動場景。自動盤採金質鏤空設計，鐫刻專屬 20 週年標誌，兼具紀念意義與機械美感，同時進化為一枚更具實戰機能的高階運動時計。

為確保實際佩戴表現與精準走時，腕錶在出廠前須通過一系列嚴格測試，包括抗震、耐熱、抗磁與耐壓等多項標準，確保其在日常多樣化環境的配戴皆能穩定運作。透過專利 One Click單鍵快拆錶帶裝置，讓配戴者可依場合快速更換錶帶，橡膠包覆矩形按把與立體鉚釘錶帶的搭配，使整體造型一眼即辨，進一步提升佩戴時的操控穩定性與舒適度。

這不僅是一只為日常生活設計的時尚時計，更是一款經得起到各種場合的高階腕錶，體現宇舶錶一貫「融合的藝術」精神，在設計、材質、性能三方面，完成一次跨越場域與風格的完美進化。

關鍵字：

Hublot 宇舶錶, Big Bang, UNICO鈦金陶瓷計時碼錶

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