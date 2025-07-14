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凡妮莎寇比懷孕了　挺肚宣傳《驚奇4超人》穿凱特王妃愛牌

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凡妮莎寇比在《驚奇4超人：第一步》宣傳第一站墨西哥，正式向外宣佈自己也懷孕了，就跟電影劇情一樣。（漫威影業提供）

▲凡妮莎寇比在《驚奇4超人：第一步》宣傳第一站墨西哥，正式向外宣佈自己也懷孕了，就跟電影劇情一樣。（漫威影業提供）

圖文／鏡週刊

在漫威新片《驚奇4超人：第一步》（The Fantastic Four: First Step）扮演隱形女的女星凡妮莎寇比（Vanessa Kirby），戲外也宣佈懷了第一胎。相當特別的是，有別於之前大銀幕上兩個版本的《驚奇4超人》，這次她飾演的隱形女在片中會有懷孕、生子的情節，因此不得不讓人嘖嘖稱奇。

隱形女戲外真的懷孕了　《驚奇4超人：第一步》挺肚宣傳

▲在柏林，凡妮莎寇比（右）身穿Altuzarra深綠色連身裙，佩德羅帕斯卡（左）一身都是Tom Ford。（漫威影業提供）

雖然在之前的訪問中，凡妮莎寇比提到與導演麥特夏克曼（Matt Shakman）討論後，認為讓隱形女在片中懷孕、當媽等安排，可以凸顯超級英雄電影不同的視角，但是她也承認，這部電影也讓她從隱形女身上，學到很多第一次當媽媽的點滴，「能夠與她一起踏上這段旅程，我感到非常感激、也非常超現實。」

就像電影劇情那樣，隱形女即使懷孕、乃至於生子，始終沒有放棄身為超級英雄的身分，依然兼負起拯救世界的命運，凡妮莎寇比說，「在電影裡，隱形女發現懷孕了，這是她的第一胎。隨著劇情進展，她生下了小孩。她教導我，即使成為母親，還是可以非常的女性、依然強大有力，她還是一個超級英雄兼母親。拍戲時，我不曉得這一切對我來說是其實充滿了種種隱喻，我真的不曉得自己也能辦到這麼多，其實我可以！因為從頭到尾，她都是團隊的一員，此外，隨著寶寶的誕生，所有的隊友一起發揮了父愛、保護小寶寶，真的教導了我很多很多，也幫助了我很多。」

隱形女戲外真的懷孕了　《驚奇4超人：第一步》挺肚宣傳

▲來到巴黎，凡妮莎寇比換上紀梵希粉紅色洋裝，腳踩Manolo Blahnik高跟涼鞋。（漫威影業提供）

她回憶，大約一年前，主要演員完成了所有排練、一起參加了聖地牙哥動漫展（SDCC），正式對粉絲宣佈《驚奇4超人：第一步》的拍攝計畫，「我們就一起度過了一整年，如今大家都像是最好的朋友一樣，太棒了，我們很幸運。」

「對我來說，她從1961年就存在了，我只是詮釋2025年的版本，我喜歡她是漫威的第一個母親，第一個懷孕的超級英雄、也是個職業婦女，隱形女教導了我許多關於女性的種種。我很幸運能認識隱形女。」凡妮莎寇比說，對隱形女來說，家庭生活的規模很大，大到整個銀河系，甚至充滿整個宇宙，「這部片有許多星際規模的史詩場景，值得在大銀幕上欣賞。」

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關鍵字：

鏡週刊, 驚奇4超人：第一步, 凡妮莎寇比, Altuzarra, 紀梵希

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