夏季高溫導致頭油不適？「沁涼清爽髮品」幫你神救援





▲頭皮深度潔淨後，整個髮根都會蓬鬆起來。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日高溫來襲，無論是戶外活動還是通勤奔波，頭皮長時間暴露於陽光與熱氣中，往往成為容易被忽略卻最脆弱的部位。這時候能帶給頭皮沁涼的清潔產品尤其重要，讓你洗出健康的髮肌。

面對高溫悶熱，漫雲思境診所林怡慈醫師分享夏天頭皮常見問題及保養關鍵，「高溫潮濕環境導致頭皮出油、出汗量增加，容易造成角質堆積、發炎、頭皮異味等問題，甚至引發脂漏性皮膚炎。

頭皮作為臉部肌膚的延伸，同樣會受到紫外線傷害，更可能導致曬傷、脫皮、搔癢，進而產生斑點與老化現象。」林怡慈醫師提醒，夏季是頭皮管理關鍵期，而清潔正是護理第一步。透過清潔能讓頭皮回到平衡狀態，穩定皮脂分泌與菌叢生態，為健康髮根打下基礎，促進正常代謝與循環。

★夏日沁涼清爽髮品推薦





▲Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜，250ml，1,650元。

添加地中海天然海鹽顆粒，溫和淨化、去除多餘角質，同時補充礦物質、維護頭皮健康；植萃保濕因子為頭皮提供長效保濕，同時舒緩頭皮搔癢。使用後能迅速讓頭皮達到理想保濕度以及油水平衡的狀態，有效鎮靜頭皮，恢復清新舒適。

▲uka 森肽賦活沁涼洗髮露，400ml，1,500元。

90%以上天然來源成份，蘊含20種胺基酸，有助強韌髮芯結構，包括構成頭髮角蛋白主要成份的胱胺酸，以及維持髮肌油水平衡的絲胺酸。使用植物萃取介面活性劑，產生細緻輕盈的泡沫，溫和清潔頭髮。搭配薄荷清新提振、消除惱人頭氣，香氣融合薄荷與薑，帶來純淨清新感受。

▲ rahua 淨化平衡頭皮精華，124ml，1,350元。

適用於頭皮與肌膚的噴霧型精華，採用100%天然來源的純淨配方，質地輕盈，迅速為頭皮注入保濕成份。薈萃多重植物來源的純淨配方，包含亞馬遜苦丁茶，富含維生素B3，抗氧化為綠茶的2倍；葉綠素可平衡pH值、調理頭皮環境；有機蘆薈萃取富含維生素A、C、E與多種礦物質，舒緩敏感搔癢。