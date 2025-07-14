日星巴克麝香葡萄星冰樂夏季飲品超誘人！果肉混合果凍雙重享受

記者鮑璿安 ／綜合報導

在迎接盛夏的節奏中，日本星巴克7月9日起全新推出期間限定飲品「麝香葡萄星冰樂」，以香甜多汁的麝香葡萄為主軸，融合優雅的風味與視覺享受，為消費者帶來清新解渴的夏日體驗。





▲日本星巴克帶來夏季麝香葡萄系列飲品 。（圖／翻攝自IG）

麝香葡萄星冰樂（Grand Muscat Frappuccino®）主打果肉感與果香的雙層細節，飲品中搭配濃郁清新的葡萄汁和帶有微妙香氣的接骨木花（Elderflower），呈現出華麗但不過甜的口感層次感。隨之點綴的是彈潤的葡萄果肉與果凍風味的味覺觸感，伴隨冰涼的清爽口感，完美忠於夏季需求！根據官方資料指出，該飲品以低於1.4%的麝香葡萄原汁為基底，並選用紅葡萄取代高價的麝香葡萄品種果肉，以兼顧風味和成本控制；飲品不含咖啡因，全系列僅有Tall尺寸，售價為720日圓（含稅），限定提供至夏季期間或售完為止。

同時也帶來了氣泡麝香葡萄飲，星巴克為這款飲品特別研發香氣綜合糖漿，—內含超過10種以上天然香料，包含檸檬、萊姆、葡萄柚等柑橘類果香，以及梨子與草本植物精華，層層堆疊出豐富細緻的香氣結構。每一口都能感受到香氣，讓人彷彿置身於夏日果園。