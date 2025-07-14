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高係數、超水感防曬阻擋夏日變黑！65%保濕精華擦上順便保養

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

防曬是夏日必備的美肌環節，近年隨著科技越來越發達，不僅有守護海洋的單品，也有棒狀或是噴霧類型的款式，可以因應各種情境使用，讓夏天也可以美美出行。

＃伊麗莎白雅頓 八小時神奇保濕防曬乳，50ml、售價1550元

伊麗莎白雅頓,東森自然美,AHC,PAUL & JOE,巴黎萊雅,防曬,防曬乳,防曬精華,防曬棒,。（圖／品牌提供）

伊麗莎白雅頓的八小時系列保養因超強的修護力，受到各界粉絲的喜愛，這次終於推出旗下第一款防曬乳，輕盈的質地可以全方位抵禦紫外線以及藍光傷害，含植萃油活性複方BLUE OLÉOACTIF與神奇抗老複方，在防禦的同時更可以加強肌膚滋潤保濕，重現細緻柔嫩的膚況。

＃東森自然美 物理性美白防曬乳，30ml、售價2350元

伊麗莎白雅頓,東森自然美,AHC,PAUL & JOE,巴黎萊雅,防曬,防曬乳,防曬精華,防曬棒,。（圖／品牌提供）

以肌膚SPA起家的東森自然美以海洋友善為主題，打造全新的防曬系列，其中，物理性美白防曬乳不含傷害珊瑚的化學濾光劑，選用二氧化鈦與氧化鋅的物理性防曬為主，除了更適合敏感性肌膚，搭載洋甘菊與蘆薈等植萃成分，可以提供肌膚修護防禦的效果。

＃AHC 9重全護爆水舒緩防曬棒，22g、售價950元

伊麗莎白雅頓,東森自然美,AHC,PAUL & JOE,巴黎萊雅,防曬,防曬乳,防曬精華,防曬棒,。（圖／品牌提供）

AHC可以說是防曬大戶，從棒狀、乳液到氣墊款式通通有得選，要潤色、透明或是物理防曬品項也超全面，2025年夏天最推的9重全護爆水舒緩防曬棒，讓塗防曬可以更快速方便，添加仙人掌爆水精華、藍色洋甘菊等複合植萃，舒緩肌膚超有感，即使後續補擦也不髒手。

＃PAUL & JOE 糖瓷超抗陽隔離防曬乳，60ml、售價1180元

伊麗莎白雅頓,東森自然美,AHC,PAUL & JOE,巴黎萊雅,防曬,防曬乳,防曬精華,防曬棒,。（圖／品牌提供）

擁有迷人橙花香氣的PAUL & JOE推出旗下首款珊瑚友善防曬單品，在SPF50+、PA++++最高防曬係數下，不添加化學性紫外線吸收劑，65%的保濕精華液，含有百年橄欖樹的精華油、香檬果萃取與摩洛哥堅果油，可以修護紫外線對肌膚的傷害與乾燥感，海水仙萃取同時從肌底淨白均勻膚色。

＃巴黎萊雅 多效防護控油美肌乳，30ml、售價690元

伊麗莎白雅頓,東森自然美,AHC,PAUL & JOE,巴黎萊雅,防曬,防曬乳,防曬精華,防曬棒,。（圖／品牌提供）

根據夏季肌膚常見的出油問題以及高防曬需求，巴黎萊雅打造多效防護控油美肌乳，添加專利麥色濾防曬控油科技，SPF50+、PA+++可以阻擋紫外線傷害，並且加入超強礦物吸油因子，可以一整天達到控油、持妝效果，注入玻尿酸、法國浮日山溫泉水、腺苷成分，增加保濕感，長時間使用也不會覺得臉部緊繃。

關鍵字：

伊麗莎白雅頓, 東森自然美, AHC, PAUL & JOE, 巴黎萊雅, 防曬, 防曬乳, 防曬精華, 防曬棒

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