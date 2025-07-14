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最容易內耗三大星座！TOP 1情緒敏感、同理心強　很容易受外在傷害

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在情緒管理這門學問中，「內耗」成了現代人常見的心理困境之一，有些星座特別容易陷入自我懷疑、過度思考，甚至明明外在環境無礙，卻依舊深陷情緒漩渦，以下列出三大最容易內耗的星座，並解析其性格中，究竟是哪些習慣讓他們總是與自己「過不去」。

星座。（圖／tvn_drama IG）

TOP 3：天蠍座

天蠍座思緒敏銳、洞察力強，總能看見他人看不見的情緒與動機，但也因此容易陷入「猜忌」與「懷疑」的迴圈，他們在關係中容易想太多，怕被背叛、怕被否定，所以會不斷自我推演各種可能，進而導致精神壓力不斷累積，形成典型的情緒內耗者，即使沒有外在衝突，也能自己腦補出一場心理劇場。

星座。（圖／tvn_drama IG）

TOP 2：處女座

處女座一向追求細節與完美，凡事要求高標準，連自己也不放過，這種嚴格的內在標準，常讓他們陷入自我批評的循環，覺得自己做得還不夠好、不夠快、不夠細心，明明已經表現得很好，卻總覺得可以再更好，這種「總是對自己不滿意」的性格，使得他們容易因小事焦慮不安，深陷內耗之中無法自拔。

星座。（圖／tvn_drama IG）

TOP 1：雙魚座

雙魚座是內耗王者，主要原因來自他們極度敏感且缺乏情緒界線，當他人有情緒波動時，雙魚會第一時間吸收進來，甚至認為是自己的問題，他們常常將外界的失衡內化成自身的責任，還會不斷回想與自我反省，導致身心俱疲，他們習慣性地同理、體貼，但在沒有適度釋放與自我保護的情況下，這份柔軟反而成為心靈的枷鎖。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

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