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夏日果香調大PK！SABON沁涼柚子、Diptyque清新柑橘你愛哪一款？

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記者曾怡嘉／台北報導、攝影

盛夏氣溫屢創新高，肌膚更需要清爽降溫，SABON和Diptyque不約而同推出以果香為主角的限量香氛，清澈的果香帶給人舒適的感受。

▲▼果香香氛。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲SABON身體保濕凝凍推出兩款尺寸，方便隨身攜帶。

SABON推出全新沁柚莫西多限量系列，以日式柚子香氣為靈魂、薄荷清涼為基底，揉合清澈果香與草本綠意，如同一杯盛滿碎冰與陽光的Mojito，在肌膚上綻放沁涼與餘韻，全系皆注入水薄荷植萃精華，為肌膚即刻降溫、補水與舒緩。

▲▼果香香氛。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲SABON 沁柚莫西多身體香氛噴霧，100ml，1,480元。

▲▼果香香氛。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲SABON 沁柚莫西多明星三部曲推薦組，1,280元。

沁柚莫西多限量系列除了包含經典的明星三部曲-沐浴油、身體磨砂膏、身體保濕凝凍外，更推出全新身體香氛噴霧，柚子的清新果香交織薄荷與青蘋果的透明氣息，能為肌膚即時補水，揉合水薄荷植萃與薄荷醇，帶來沁入肌底的涼感，可作為日常香氛使用，也可在沐浴後或肌膚乾燥時作為補水涼感噴霧使用，搭配清爽保濕凝凍或乳液層層疊擦，更加提升保濕舒緩效果。

▲▼果香香氛。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Diptyque 海絲佩拉蒂淡香水，100ml，5,500元。

Diptyque則也推出限量夏季系列，同樣以柑橘果香為靈感，其中海絲佩拉蒂淡香水為本系列主打，由外盒包裝至內容精華，無不展現柑橘清新而奪目的質感，融合靈動辛香，尤其適合夏日。

▲▼果香香氛。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲（左）夏日戶外身體噴霧、（右）香醋之水-薰衣草、迷迭香、百里香。

同為首次推出的護膚精品還包括洗髮露，充滿佛手柑、青橘及橙花的明媚與甜美香調，潔膚露也是賦香儀式不可缺少的一環，生動活潑、靈動芬芳的檸檬草與天竺葵香調令肌膚感受更加愉悅。夏日戶外身體噴霧實用又舒適，以檸檬草、天竺葵及檸檬尤加利精油巧妙調和，獨具驅蚊功效，再輔以橙花的花香調，更顯輕盈靈動。

關鍵字：

夏日限量香氛, SABON, Diptyque, 清爽降溫, 氣溫飆高

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