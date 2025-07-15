用「吸引力法則」圓夢　把握3個技巧就能願望成真

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

很多人都聽過「吸引力法則」，但常常都沒有真實的運用在生活上，以下就分享3個實行吸引力法則的方式，幫助你可以快速脫單、迅速致富、甚至斷捨離成功等等，只要有心發願，就有機會完成自己想要的願望。

1.認真許願

要許願的時候，盡量是慎重、認真的甚至是有儀式感的，比如可以在臉書上發布給公眾、或是分享給閨蜜知道，不是隨隨便便就心裡許個願這樣，然後過沒兩天就忘了，因為你隨便，吸引力法則的力量當然也是隨隨便便，那就不容易成功。

2.持續行動力

比如想要在工作上有所成就或是希望找到好對象，那就去吸收相關的知識，多看看書，了解這些相關內容可以怎麼做，並且親身去嘗試看看，花點時間清除自己多餘的東西，或是去聯誼、請朋友介紹等等，不要先入為主的認為做不到，而是要把自己歸零，靜下心地去學習、了解，才能容易達到願望。

3.心念的鞏固

在許願的願望即將成功的時候，或是已經成功的狀態下，不要就覺得自己好像做夢、不值得這一切，或是患得患失，一定要堅強自己的信念，對於好的事情就要持續下去，堅持去做或是維持一段關係，才能讓自己從中找到價值，而不是一直懷疑自己、懷疑人生，這樣只會越變越糟。