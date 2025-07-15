吳磊成為Burberry新任品牌代言人！帥穿經典風衣、格紋外套變貴公子

記者鮑璿安／綜合報導

大陸人氣演員吳磊自演出《星漢燦爛》、《長歌行》人氣高漲，最近又有新身分了，英國品牌 Burberry 宣布吳磊成為最新品牌代言人，象徵品牌形象年輕化與探索精神的延續。此次官方形象拍攝選址於海邊，吳磊身著經典 Burberry 外套系列，營造出沉靜卻不失張力的時尚氛圍。





▲英國品牌 Burberry 宣布吳磊成為最新品牌代言人 。（圖／品牌提供）

在形象照中，吳磊一套身穿經典駝色風衣外套，領口高立設計與軍裝肩章細節呼應 Burberry 的英倫血統；另一套則穿上品牌辨識度極高的大格紋拉鍊外套，將復古與街頭完美揉合，和品牌風格相當融合。

他也在聲明中提到：「很榮幸能與 Burberry 攜手合作，這個擁有百年底蘊與經典精神的品牌，早已是時尚界的象徵。我期待未來能與品牌共同探索更多可能性。」Burberry 首席創意總監 Daniel Lee 也表示：「吳磊從小投身演藝事業，在每一次螢幕表現中不斷蛻變成長，非常榮幸能邀請他加入 Burberry 大家庭。」

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▲陸劇男神檀健次代言Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

同時，陸劇男神檀健次官宣代言Roger Vivier，此次演繹的 Pilgrim 黑色HOBO女包，採用緞面材質搭配奢華飾釦設計，強調包款如藝術品般的細節與雕塑感，也再度體現 Roger Vivier 對工藝與品味的極致追求。檀健次也提到：「我一直被那些擁有豐富內在世界與審美立場的品牌所吸引。Roger Vivier 對我而言，不僅僅是一種風格，更是一種態度——它鼓勵人們去發現多面性的美，去欣賞一種既堅定又溫柔的力量。這種能量讓我深受啟發，也讓我感到非常榮幸能成為它的表達者。」