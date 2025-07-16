分手秒交新對象！「假乖系星座Top 3」第一名無縫接軌早有備胎





▲「假乖系玩咖星座Top 3」第一名擅長無縫接軌。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

感情世界裡，有些人分手後需要時間療傷，而有些人則像是「感情永動機」，還沒來得及為上一段戀情收拾情緒，轉眼就牽起新人的手。以下就揭曉「假乖系玩咖星座Top 3」，這些星座外表乖巧、理性，實際上卻擅長無縫接軌，是典型的感情永續經營者。

Top 3：金牛座



金牛座雖然外表給人一種務實、專情的印象，但其實他們一旦察覺感情失衡，早已悄悄開始佈局新關係。他們習慣為感情留備胎，總能在舊愛淡出時，順勢展開下一段戀情。表面上看起來慢熟保守，實際上相當懂得如何「體面轉身、快速重啟」，但其實他們早在分手前就情感抽離，只是外表太冷靜，讓人看不出來。

Top 2：天秤座

人緣極佳的天秤座，不僅擅長交際，更害怕孤單，他們通常在關係還沒結束前，就已經默默吸引下一位候選人靠近。分手對他們來說不是結束，而是社交狀態的更新，上一秒還在哀傷，下一秒就甜蜜牽手，讓人不禁懷疑是否真的有傷心過，總想在最短時間裡重拾甜蜜感。

Top 1：雙魚座

雙魚座則是無縫接軌界的王者，他們無法忍受空窗寂寞，一旦感覺到愛情冷卻難以經營，還沒分手前就已經吃著碗裡看著碗外，打算著尋找下一段「夢幻故事」。可能是和過去的舊情人復燃，也可能是早就找好新的備胎，尤其是在分手處理上有欠缺，喜歡逃避、分得不乾不淨，情感還沒落幕，新的浪漫就已悄然開場，容易被大家詬病，感情切換比轉台還快。