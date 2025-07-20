今夏必收神鞋！Crocs堆堆鞋增高顯腿細、ECCO雲朵涼鞋太好穿

▲夏日必備鞋款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

夏天來了，鞋櫃也該換季啦！夏日必備鞋款，主打「涼、輕、好走又時髦」，不管是想偷偷增高、修飾腿型，還是追求極致舒適感都有解。Crocs「堆堆鞋」厚底時髦又吸睛、ECCO GRUUV SOL涼鞋，還有COZMO科摩涼鞋，踩起來像雲朵，走再久也不喊累。

夏日話題鞋款：Crocs Classic Stacked Clog「堆堆鞋」、超強美腿神器

這個夏天還不換一雙厚底鞋真的說不過去！Crocs最新推出的Classic Stacked Clog厚底堆堆鞋，直接把洞洞鞋升級成時尚伸展台單品，三層堆疊厚底設計＋夢幻甜美配色，根本是美腿系女孩的必收款！回頭率保證上升200%，甜中帶酷，氣場直接開到最大。

▲Crocs超強美腿神器。（圖／品牌提供）

全新Classic Stacked Clog以高達7公分的堆堆中底搭配標誌性洞洞鞋型，不只腳感升級，連腿都自動拉長兩公分。視覺上更有份量，穿起來卻一點也不笨重，還能輕鬆駕馭通勤、約會、度假等各種場合。再搭配可自由更換的Jibbitz™鞋扣，無論是可愛貼圖風、甜酷愛心、還是個性字母，讓每一雙鞋都超有「個性記憶點」。

▲Jibbitz鞋扣讓厚底堆堆鞋更有記憶點。（圖／品牌提供）

這雙自帶氣場又百搭不膩的厚底堆堆鞋，無論你今天走的是甜姊風、還是酷妹風，只要踩上這雙時尚比例瞬間升級，走路都能自帶節奏感！

▲Crocs厚底堆堆克駱格／2,480元。（圖／品牌提供）



夏日話題鞋款：ECCO GRUUV SOL樂步休閒涼鞋

GRUUV SOL樂步涼鞋，專為都市與夏日長時間步行打造，最大亮點為ECCO獨創溝槽式鞋底，可進行多角度水平與垂直延展彎曲，使步伐更靈活順暢。

▲GRUUV SOL樂步涼鞋。（圖／品牌提供）

搭載FLUIDFORM™一體成型科技與輕量PHORENE™高回彈大底，提供更高的吸震力與回彈力，增加耐用度，帶來全天候舒適支撐與輕盈腳感，鞋面則選用頂級牛皮或磨砂皮，結合三段式魔鬼氈與反光後跟細節，兼具機能與質感。

▲ECCO GRUUV SOL樂步休閒涼鞋 ／5,980元。（圖／品牌提供）



夏日話題鞋款：ECCO COZMO科摩涼鞋

舒適迎接美好盛夏，ECCO深受喜愛的COZMO科摩系列，延續北歐簡約美學，注入更多鞋型選擇與機能升級，滿足多元夏日穿搭需求。採用FLUIDFORM™一體成型注塑科技及Vacuum System真空貼合裝置，將鞋身皮革與鞋底完美密合，不使用縫線或黏著劑，增加整體輕盈度。鞋面使用如雲朵般輕盈柔軟又蓬鬆的皮革製成，增高厚底使涼鞋更加輕彈舒適。

▲ECCO COZMO科摩涼鞋／5,980元。（圖／品牌提供）



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