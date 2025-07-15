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求美不娘！男性保養市場3年暴增70%　從一塊肥皂到改寫審美主流

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▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲求美不娘！男性保養市場3年暴增70%，從肥皂洗臉到精華液改寫審美主流 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

過去，男人對著鏡子敷臉、拍精華，總會被笑「太做作」。但如今，這些動作早已從禁忌變成日常，是現代男性對自我修養的一種體現。從週末敷臉、蒸臉，到主動挑選控油精華與抗老眼霜，越來越多男人投入保養的世界，不為虛榮，只為看起來更乾淨、更有精神，更像一個準備好的人。

❝是的，會保養的男人，正在改寫性感定義❞

男神定義不再陽剛粗獷，而是精緻自律
從孔劉、宋江到車銀優，韓流男星重新定義了亞洲陽剛美學。他們的帥，不靠鬍渣與煙燻眼線，而是來自透亮膚質、俐落五官與自然妝髮。這類型的男神，代表的是「乾淨」與「自律」，是一種從生活態度延伸出的魅力。

這股審美風潮也吹進皮膚科與醫美診所。許多台灣皮膚科醫師觀察，25至40歲的男性求診人數明顯增加，熱門項目從煥膚、控油、毛孔收斂，到改善暗沉。他們追求的不是濃妝豔抹的變臉術，而是自然乾淨、值得信賴的好氣色。

男力保養，不再偷偷進行
醫美不再是女性專利，男性對外貌與體態的自我要求也越來越明確，甚至有些醫美診所為了男性特別設計課程。醫美診所諮詢師劉道玄表示：「現在男性客戶幾乎已占九成，他們不再覺得『保養很娘』，反而認為乾淨、狀態好，就是職場與感情上的加分武器。」

他分享，許多男性會主動諮詢改善膚況外，甚至是毛髮衛生管理，因為他們明白「這些外在調整，其實都是為了自己更有自信，也更有掌控感」。「以前男生擦防曬會被笑，但現在這類聲音少很多，反而變成職場加分的基本盤。」劉道玄醫美諮詢師說道。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲從孔劉到車銀優，韓流男神以乾淨膚質與自律氣質，重塑亞洲陽剛魅力的新標準 。（圖／記者王威智攝）

保養不再只是女生的專利，男士市場迅速崛起
從「只用肥皂洗臉」的舊觀念，到如今熱議「神級面膜」、「抗老精華」，男性保養已從邊緣話題躍升為主流趨勢。根據巴黎萊雅集團（L’Oréal Paris）調查，台灣男性臉部保養市場在近三年內累積成長高達70%，顯示男性願意投資自身外貌的意願正快速提升。

放眼全球，根據國際研究機構 Euromonitor，男士美容市場年均複合成長率約達6%，其中亞洲地區表現尤為亮眼。資生堂、碧兒泉、Lab Series、Innisfree，甚至精品品牌 Dior 等，紛紛布局男士專屬保養線，產品設計強調簡約中性與高效實用，精準對應男性消費者講求理性與功能性的偏好。

而日商環球訊息有限公司發布的《2025-2033年韓國美容產品市場趨勢報告》，2024年全球韓系保養品市場規模已達146.9億美元，亞太地區仍占據主導地位，預估2024年市佔率將超過35%。整體數據顯示，男性保養風潮不僅在地深耕，也正推動整個亞洲市場快速擴張。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲台灣男性臉部保養市場在近三年內累積成長高達70%，顯示男性願意投資自身外貌的意願正快速提升 。（圖／記者王威智攝）

社群時代的鏡頭焦慮，也讓男生「動」起來
不論IG、Threads 已經成人設象徵的現下，頭照、短影音，甚至職場線上會議鏡頭不斷，每一張臉都需要時刻在線。過去以「較不注重保養」的男性，如今也開始修剪眉型、塗抹防曬、仔細控油。這不是軟弱，而是一種更細膩的強者哲學，照顧好自己，從外表開始。

保養，是新的生活管理哲學
行銷專家徐力剛（Eric）分析，男性保養市場已進入質變期。他指出，現代男性不再只是被動接受產品，而是主動選擇適合自己膚質與需求的品項，從潔面、控油到抗老、美白，精細度直追女性市場。

他也認為保養早已不只是為了「變好看」。對越來越多男性而言，這是展現生活品味、自我要求與紀律態度的儀式。每天早晚的保養程序，就像穿上一套乾淨西裝一樣，是與自己的對話，是對生活的尊重。

男人的臉，不該只有表面
男性皮膚普遍比女性厚 25%，出油量是女性的 2～3 倍，毛孔大、痘痘多，但內部水分卻相對偏少。這使得男性皮膚成為典型的「油乾混合肌」，再加上天天刮鬍子的破壞與刺激，更需要保濕修護。這也說明，男性不只是「可以保養」，而是「應該保養」。

選對適合自己的產品，不需最貴，但要最懂你。你不需要保養像雜誌模特兒，但你值得一張乾淨、不油膩、有說服力的臉。不論是為了戀愛市場、職場競爭，還是單純為了喜歡鏡子裡那個乾淨俐落的自己，會保養的男人，已經代表一種新時代的自信。

❝乾淨，不只是好看，更是一種說服力❞

關鍵字：

男性保養, 男性美容, 保養品市場, 男性審美, 精緻男, 男神養成, 醫美趨勢, 男士保養品, 保養意識覺醒, 肥皂洗臉

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