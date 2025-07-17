《全知干預視角》J-hope條紋睡衣找到了！柾國、Jimin也穿過千元內入手

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

BTS防彈少年團成員J-hope，在日前出演了韓國MBC綜藝《全知干預視角》，在這個憑藉「經紀人視角並爆料明星們」的節目中，大家看到了J-hope私下非常日常生活的一面，同時在節目中J-hope穿著的條紋睡衣也收到大量搜尋，本篇編輯也幫你找到了，原來先前柾國、Jimin也有穿過！

J-hope的條紋睡衣來自韓國品牌JAJU

在退伍後一路活動不停歇的J-hope，在接連不斷的演唱會日程與時尚活動中，抽空拍攝了韓國MBC綜藝《全知干預視角》，一播出便創下高收視率，也讓粉絲們更了解在J-hope在忙碌行程中的私下模樣，而他在節目中穿著的淺藍色條紋睡衣的品牌也登上熱搜，本篇也幫大家找到，原來是來自韓國生活風格品牌JAJU，整套售價韓幣39,900約台幣891元。

▲BTS防彈少年團成員J-hope於綜藝《全知干預視角》中穿著JAJU條紋睡衣。



▲J-hope同款JAJU淺藍色條紋睡衣

生活風格品牌JAJU是韓國新世界國際（Shinsegae International）集團旗下以生活用品為主的專門店，品牌名稱源自韓文「자주」，意為「經常、日常」之意，主要販售類別涵蓋居家用品、服飾、收納、香氛與清潔用品等，設計風格簡約，並融入韓國日常文化元素，價格親民好入手，可以說是韓國版MUJI般的存在。

柾國、Jimin實境節目中也穿過



▲BTS成員柾國與Jimin在實境秀中穿著同款JAJU格紋睡衣。

▲柾國與Jimin同款JAJU法蘭絨格紋居家服。

JAJU的睡衣也不只在J-hope的身上出現，由BTS防彈少年團柾國與Jimin兩位成員為主角的旅行實境秀《Are You Sure ?!》中，兩人一起在鏡頭前刷牙時，身上穿的格紋睡衣，也是來自JAJU的法蘭絨居家服，售價韓幣59,900約台幣1,272元。Army們（防彈少年團粉絲名）如果心動，可以去官網看看喔！

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