張員瑛搶先上腳夏季黑馬NB 204L　超美Miu風台灣開賣時間、售價一次看

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New Balance又一雙潛力爆款亮相！近期曝光的204L鞋款，復古且帶點圓潤的外型，乍看之下就宛如與Miu Miu聯名的鞋款，加上張員瑛的搶先上腳，更讓網路上的聲量漸漲，想入手的不要錯過本篇！

全新204L悄悄在Kith聯名中現身

就在4月底時，Instagram用戶cozxyz曝光了一款新Kith與New Balance的最新聯名鞋款，這雙有著復古跑鞋的鞋型，卻還是讓人感到有點陌生的204L，也在一瞬間成為鞋迷們熱搜的神秘新鞋款。

NB 204L除了與Kith的聯名曝光外，官方將販售的鞋款現在也正式亮相，延續品牌一貫的復古訓練鞋基底，鞋身以不同色調的麂皮堆疊出One-tone的層次感細節，稍扁的鞋身也讓整體比例不顯笨重，搭配上個性或甜美的造型都不違和，換上雙色鞋帶後更是miu風格十足。

張員瑛私服上腳

就在近期「人間Miu Miu」張員瑛更是在個人IG中以一身優雅白色上衣搭配短裙的造型分享了204L棕色系鞋款的實穿照，這雙神秘的NB新鞋款204L目前已確認將於8月24日正式在台上市，售價為台幣3,680元，喜歡的朋友快記下時間吧！

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