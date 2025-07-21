台灣味啤酒夏日消暑必喝！從果香、茶韻到香草氣息　一口飲下島嶼風土

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

把台灣風土物產融入精釀啤酒，一入口就勾起台灣人熟悉的味蕾記憶，純飲或搭餐都不違和，酣暢淋漓，讓人走過時光隧道，重回兒時時光。

「啵」！打開瓶蓋，金黃色的酒液包覆著空氣，沿著玻璃杯緣擠出細緻綿細的氣泡，沁涼的水珠凝結在杯壁，驅散了暑氣。以往，經典傳統風格的精釀啤酒是酒客心目中沁涼消暑的主旋律，如今臺灣精釀啤酒廠的創作力宛如夏季海邊的浪潮紛至沓來，口味不斷推陳出新，每每成為熱門話題，帶有臺灣DNA的精釀啤酒正悄悄躍上味蕾，書寫一段屬於臺灣風土的微醺故事。

擷取臺灣風土與生俱來的優勢，早期臺灣精釀啤酒廠雖然是以添加香料的方式，將臺灣「水果王國」的美名發揮到極致，但近幾年來，「天然的尚好」當道，強調「著時即是最珍貴的期間限定」的概念正紅，因此將鮮果取汁、留皮，以發酵、浸泡等方式萃取出最自然的風味，或者在啤酒最後階段才添加調整酸甜度，已是水果風味精釀啤酒常見的製程。

茶香與草本 最具標誌性的臺灣味



而茶和草本香料則是近幾年臺灣精釀啤酒廠最愛用使用的標誌性臺灣風味，隱藏在金黃色的啤酒液中，熟悉卻又若有似無，往往也最能引發臺灣人味蕾的共同記憶。各擁風味光譜的茶類如烏龍、鐵觀音、包種、紅玉和普洱；臺灣飲食文化中慣用的草本香料如桂花、香菜、香茅、花椒、馬告、刺蔥、香草等，為了避免萃取過重的風味或澀感，除了得衡量投放量和萃取時間長短外，同時於發酵後段才將臺灣食材分段投入冷泡，讓風味與啤酒液完美結合，達到風味平衡。

由於在原有的啤酒原料和製程中得分段、額外投入臺灣風味食材，釀製劣化風險也相對提高，因此，所有食材需確實殺菌，避免對啤酒產生汙染，導致啤酒酸化或風味劣化。同時，釀酒原料的選配，尤其是啤酒花應避免選擇苦度過高的品種，才能讓臺灣食材與啤酒花風味互補，發揮相輔相成的效果。炎炎夏日，就靠臺灣味啤酒來消暑吧！

啤酒推薦—

臺風泥煤酸梅啤酒

酒精濃度：5%

2014年成立於臺南的臺風造酒，以前衛、創新的實驗性格，每年跟隨著季節，釀製不同的創新酒款。這款泥煤酸梅啤酒是以比利時產比爾森麥芽、小麥芽、結晶麥芽為基底，添加帶有柑橘與泥土草本調性的Mosaic啤酒花、高雄甲仙青梅汁，以及比利時酵母共同發酵，並與蘇格蘭泥煤威士忌共同熟成，並在製程尾段加入乳糖以平衡青梅的酸味，啤酒中豐富的氣泡則讓口感更加清爽宜人。

掌門精釀龍就青ㄟ

酒精濃度：4.8%

成立於2014年的掌門精釀啤酒，擁有自己的實驗室，多年來一直不斷開發新的產品，酒款總數已累積多達百種！ 龍就青ㄟ是掌門與臺灣百年青草行品牌「賣艸人家」攜手合作所推出的聯名酒款，精選仙草、鳳尾草、白鶴靈芝、黃花蜜菜、甜菊葉、紅田烏、珠仔草等多種藥草，打造出層次豐富的青草香氣與回甘尾韻。不添加薄荷，避開一般青草茶的涼感印象，呈現溫潤奔放的草本氣息。用啤酒重新解構「青草茶」，帶給人青出於啤的驚喜。

啤酒肚粹－臺灣拉格啤酒

酒精濃度：5％

由啤酒肚與全聯聯名創作的粹－臺灣拉格啤酒，承襲拉格的清澈風格，精選優質麥芽與多種美式酒花，並以自家研發的液態拉格酵母，透過長時間的低溫發酵，讓酒體口感更加柔順、乾淨，入口能感受到淡淡的熱帶水果香氣，隨後由冷泡酒花帶出層次，柑橘、麥香與百香的酒花香交織， 展現一派的和諧清爽。

DB 桃園酸柑茶啤酒

酒精濃度：5%

位於桃園的鄧爸麥酒DB BREWERY，遵循德國1516年頒布的啤酒純釀法，在臺灣釀製最經典的德國啤酒，並致力推廣臺灣的農產品和水果，將其加進啤酒裡，創造出屬於臺灣人的精釀啤酒。 此款桃園酸柑茶啤酒即是融入桃園客家村的特色，酸柑茶是客家人利用拜拜完的虎頭柑，加入茶葉壓製，歷經九蒸九晒，才能完成臺灣唯一的壓緊茶。DB酒廠選用桃園在地的百年茶廠，將酸柑茶釀成啤酒，以艾爾（ALE）做為基底，溫潤醇厚的柑橘和麥芽焦甜味與茶香一拍即合，呈現不同以往的酸柑茶酒精版。

酉鬼芭樂鹽小麥

酒精濃度：5.2%

2019年在新北五股成立，信奉「釀出一杯好酒，需要好喝、好玩，還有好朋友，有了這些，就是精釀啤酒的好味道」為酒廠圭臬，擅長以各式不同酒款風格作為基底，堆疊出平衡易飲、同時令人耳目一新的風味。 芭樂鹽小麥是使用臺灣在地小麥以乳酸菌發酵帶出清新酸味，並在釀造過程中加入香氣濃郁的土芭樂增添酸甜層次。在煮沸過程中，加入屏東後灣珊瑚礁鹽，調和所有的原物料風味，幽微的天然礦物鹹味揉合了乳酸菌帶來的檸檬酸韻及土芭樂的熱帶果香，疊合成柔順易飲的夏日酒體。

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