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《黑暗榮耀》河度領比愛心超萌！第一次來台想吃大腸麵線、芒果冰

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記者李薇／台北報導　圖／記者黃克翔攝、品牌提供

演員鄭星一憑藉戲劇《黑暗榮耀》角色河度領迅速打開知名度，15日他也現身台灣出席義大利頂級皮件PIQUADRO遠東SOGO台北復興館開幕活動，這是他第一次來到台灣，昨天剛抵達就先吃鼎泰豐，更分享「今明兩天想吃大腸麵線、芒果冰」。

▲▼ 「河度領」鄭星一代言記者會-鄭星一。（圖／記者黃克翔攝）

身為工作忙碌的藝人，經常需要到各地拍攝，鄭星一也分享自己挑選包包注重的條件，第一是設計感要能喜歡，再來就是機能性，因為工作的關係不得不帶很多東西，所以擁有很好的收納效率與空間會是注重的關鍵。未來有機會也想要去義大利看看，還沒有去旅行過。

▲▼ 「河度領」鄭星一代言記者會-鄭星一。（圖／記者黃克翔攝）

另外，他也分享自己平時旅行出門都必須要帶保養品、化妝品、充電器、衣物等等，雖然不是會帶很多的人，但依舊會有不同種類的小物，會用收納包分門別類裝好，比較重或是容易產生皺褶的東西，放在最下層，並且像是拼拼圖一樣，活用空間收好。

來自美國的TUMI慶祝品牌50周年，將於7月25日於台北新光三越A9館一樓打造全新Pop-up概念店，2025的秋季新品也以品牌誕生地紐約為靈感，將Alpha、Alpha Bravo及Voyageur系列包款設計出充滿街頭印花的風格，其中具有高機能性的Alpha Bravo系列廣受大批粉絲喜愛，也發表鋪石灰與電光藍兩款紐約都市建築的限定色，多功能收納空間以及質感設計，更顯現出其潮流態度。

TUMI。（圖／品牌提供）

TUMI。（圖／品牌提供）

關鍵字：

鄭星一, 河度領, PIQUADRO, TUMI, 旅行, 箱包, 時尚

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